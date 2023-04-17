أكلات رمضان.. صينية جلاش باللحمة المفرومة وكفتة داود باشا

لم يتبق الكثير على نهاية شهر رمضان، ومعه تزداد حيرة الكثير من ربات البيوت، ففي السطور التالية نقدم عددًا من الأفكار لأكلات رمضان، تناسب اليومين القادمين، جلاش باللحمة الفرومة، وكفتة داود باشا، للشيف عظيمة حمدي.

كفته داود باشا:

المقادير

250 جرام لحمة مفرومة

100 جرام بصل مفروم

50 جرام زبدة

5 فصوص ثوم مفروم

5 جرام ملح

5 جرام فلفل اسود

5 جرام جوزة الطيب

5 جرام قرفة ناعمة

مقادير الصلصة

نصف لتر عصير طماطم

نصف لتر شوربة لحم

100 جرام بصل مفروم

50 جرام صلصة طماطم

50 كل زيت

1 مكعب مرقة لحم

2 فص ثوم مفروم

5 جرامات ملح

5 جرامات فلفل اسود

5 جرامات بهارات

5 جرامات سكر

خطوات التحضير:

توضع اللحمة في بولة، ويضاف إليه البصل والثوم، وتخلط جيداً، ثم تتبل بالملح والفلفل الاسود وبودرة الثوم والقرفة وجوزة الطيب، وتخلط مرة أخرى.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة لتتشمع، ثم تشكل الكفتة على هيئة كرات متوسطة الحجم، وتغمس في الدقيق ليغطيها.

يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن، ثم تقلى كرات اللحمة في الزيت حتى تحمر، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير الصلصلة يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن، ثم يوضع فيه البصل، ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف الثوم، ويقلب حتى يصفر.

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم، وتقلب جيداً، تتبل بالملح والفلفل الاسود والبهارات ومكعب المرقة والسكر، وتقلب مرة أخرى، تضاف الشوربة، وتترك على نار متوسطة حتى تتسبك.

توضع كرات الكفتة في الصلصة، وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، وتوضع في الطبق، وتقدم ساخنة مع الأرز بالشعيرية.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

تعد صنية الجلاش من أهم أصناف الطعام على المائدة ،فهى محببة لدى أغلب أفراد الأسرة كما أن الجلاش يمكن إعداده بأكثر من طريق حلو وحادق وباللحمة المفرومة وبالجبن أو انواع أخرى من النكهات، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضيرها وفقًا للشيف عظيمة حمدي.

المقادير

لفه عجينة الجلاش

لحم مفروم معصج

سمن

2 كوب حليب

بيضتان

مكعب مرقه دجاج

ملح

فلفل

خطوات تحضير صنية الجلاش باللحمة المفرومة:

نعصج اللحم و نحضره و نتركه جانبا، ثم نقسم العجينة نصفين، ثم نحضر صينية و ندهنها بالسمن، ونضع فوقها ورقتان جلاش وندهنها بسيط بالسمن بواسطة الفرشاة، وبين كل ورقتين ندهنها بالسمن أو الزبدة إلى أن تنتهى نصف الكمية ونضع اللحمة المفرومة.

ونحضر باقي الجلاش ونقوم بنفس الطريقة السابقه إلى أن ينتهى ونقطعه قبل تدخليه الفرن، ثم نحضر الخلطة التى توضع علي وجه الجلاش وهي عبارة عن حليب دافئ ونضع عليه البيض ومكعب الدجاج والملح والفلفل ونضربهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط على الجلاش.

يجب ترك الصينية خارج الفرن حوالي ربع ساعه تقريبا حتى يتشرب الخليط وبعد ذلك ضعيه في الفرن حتى ينضج.