طريقة عمل مهلبية قمر الدين في المنزل

يعتبر قمر الدين من المشروبات الشهيرة خلال شهر رمضان، والذي يعد جزء أساسي من ياميش الشهر الكريم.



يحتوي قمر الدين على العديد من العناصر المفيدة للجسم، فهي يعطى عناية ممتازة للشعر والبشرة، كما أن طعمه مميز ولذيذ وطريقة تحضيره بسيطة ويمكن تحضيره وتقديمه للضيوف للاستمتاع بطعمه الشهي، وخاصة للأطفال لأنهم يفرحون عند تناوله.

كما أن قمر الدين يساعد على تعويض السكريات المفقودة خلال ساعات الصيام ، ولكن على مرضى السكري الحذر من الإفراط في تناوله.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

في السطور التالية تقدم الشيف سالي فؤاد طريقة تحضير مهلبية قمر الدين بخطوات سهلة وسريعة في المنزل.

مكونات عمل مهلبية قمر الدين

كوب من قمر الدين.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

كيس فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

قد يظن البعض أن طريقة تحضير قمر الدين صعبة، ولكنها بسيطة وسريعة، حيث يمكن خلال دقائق تحضيره وتقديمه في أطباق بشكل مميز يجعل الجميع يقبل على تناوله بكثرة، فهو من الحلويات صاحبة المذاق الراقي، ويمكنك تحضيره بنفسك داخل المطبخ اتبعي الخطوات التالية.

في البداية، أحضري وعاء به ماء بارد وضعي فيه قمر الدين واتركيه حتى يذوب، بعد ذلك ضعي الوعاء على نار هادئة وقومي بإضافة السكر مع الاستمرار في التقليب حتى الذوبان.

واتركي الخليط على النار حتى الغليان، تليها خطوة تحضير وعاء آخر ونضع فيه النشا وكمية من الماء والتقليب حتى يذوب الخليط.

قومي بإضافة خليط النشا إلى قمر الدين واستمري في التقليب لعدة دقائق حتى يصبح القوام مناسب.

ارفعي قمر الدين من على النار وضيفي الفانيليا إليه، يمكنك صبه في الأطباق المناسبة مع إضافة المكسرات حسب الرغبة، ثم اتركيه حتى يبرد وبعد ذلك قدميه لأفراد أسرتك.



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