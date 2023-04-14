باستخدام النشا.. طريقة عمل قمر الدين مهلبية بخطوات بسيطة وسهلة

لا يختلف عليه اثنين قمر الدين يعتبر من الأطعمة المحببة لدى الكثير منا خلال شهر رمضان فهي وصفة حلويات مشهورة في بلاد الشام أن نقدم قمر الدين مهلبية على حسب تفضيل كل شخص لذا نقدم خلال هذه السطور طريقة عمل قمر الدين مهلبية بخطوات بسيطة وسهلة.

المقادير

نصف كيلو قمر الدين

6 أكوب ماء

6 ملاعق سكر أبيض

5 ملاعق نشا

خطوات تحضير عمل قمر الدين مهلبية

نحضر قمر الدين ونقطعه لقطع متوسطة الحجم، ونضعه في وعاء مع ماء، ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ويذوب قمر الدين في الماء.

نقوم بإضافة سكر لخليط قمر الدين ويتم التقليب حتى يختفي السكر في الخليط.

نحضر كوب ماء ونملأ نصفه بالماء ونضع فيه النشا، ونقلب حتى يذوب النشا في الماء.

نقوم بإضافة خليط النشا لخليط قمر الدين ونقلب حتى نحصل على قوام مهلبية قمر الدين الغليظ.

نسكب مهلبية قمر الدين ونزينها بالمكسرات ونتركها حتى تبرد.

سر نجاح تحضير مهلبية قمر الدين :

نقع شرائح قمر الدين لقطع حتى تكون سهلة وسريعة الذوبان

إذا خرج مزيج قمر الدين به كتل.

من الممكن ضربه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على مهلبية قمر الدين بقوام مناسب وبدون تكتلات

من الممكن تزيين مهلبية قمر الدين بأي شيء على حسب الرغبة

فوائد المهلبية