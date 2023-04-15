فطارك عندنا| طريقة عمل طاجن لحم بالبصل بخطوات سهلة (فيديو)

يفضل العديد من الأشخاص تقديم وجبة إفطار يحبها الجميع، لذا نقدم لك طريقة عمل طاجن لحم بالبصل في خطوات بسيطة.

المقادير

نصف كيلو لحمة مكعبات

نصف كيلو بطاطس مكعبات

نصف كيلو بصل شرائح

5 فصوص ثوم شرائح

1 كوب ماء مغلي

ملح

فلفل أسود

بهارات

رشة جوزة الطيب

سمن

خطوات التحضير

يتم وضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.

إضافة الثوم، ويقلب مرة أخرى ليتشوح.

نضيف قطع اللحم، ونقلب حتى يتغير لونها.

نقوم بالتتبيل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبهارات، ويخلط جيداً.

نقلب من وقت لآخر لمدة 20 دقيقة وحتى يبدأ اللحم في النضج.

يضاف الماء المغلي والبطاطس، ونقلب جيداً.

ثم يغطى، ويترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن طاجن الفرن بالسمن.

يوضع الخليط في الطاجن، ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويقدم ساخنا مع الأرز بالشعرية.

ومع طاجن اللحمة بالبصل نقدم على السفرة الأرز بالشعرية لذا نوضح كيفية عمله في سطور:

المكونات:

كوب ونصف من الأرز الأبيض

ثمرة من البصل متوسطة الحجم

قرفة

ورق لورا

لومي

قرنفل

2 مكعب من مرق الدجاج

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

شرائح لوز وبقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

اغسلي الأرز جيداً بالماء ثم ضعيه في الماء، ويترك منقوعاً لمدة ساعة تقريباً، مع إضافة ملعقة من الملح.

نضع قليلا من زيت الذرة في إناء على النار، ونضيف بصلة مفرومة، وتقلب جيدًا حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

يضاف قرنفل، وعود من القرفة إلى الخليط، مع 3 حبات من الهيل والبهارات، مع بعض النكهات.

قلبي الخليط على النار جيداً حتى نحصل على رائحة جيدة، ثم يضاف الفلفل البارد، ويتم التقليب لمدة دقيقتين.

يصفى الأرز من الماء، ويوضع في الإناء، ويتم تقليب الخليط.

ضعي كوبين من الماء إلى الخليط، ويتم التقليب من آن إلى آخر، ثم نضعه على نار هادئة ويترك إلى تمام النضج.

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