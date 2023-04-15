طريقة عمل فطيرة القرع بالكراميل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد الحلويات من الأمور التى يبحث عنها العديد من الأشخاص خلال يوم صيام شاق، فبعد الفطار بساعتين نجد أطباق الحلويات يتم وضعها على السفرة ويبدء الجميع في تناولها، واليكم خلال سطور كيفية عمل فطيرة اليقطين العادية وهي فطيرة القرع بالكراميل.

فطيرة القرع بالكراميل

قرع العسل

1½ كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة سكر حلويات ، منخول

نصف ملعقة صغيرة ملح كوشير

كوب زبدة غير مملحة مبردة

نصف كوب جوز أمريكي مفروم

3-4 ملاعق كبيرة ماء مثلج

حشوة

3 بيضات كبيرة

2 أكواب اليقطين الطازج ، المهروس أو 15 أوقية اليقطين معبأة صلبة

نصف كوب زبدة تفاح

كوب سكر حبيبي

نصف كوب سكر بني غامق معبأ بإحكام

نصف ملعقة صغيرة ملح كوشير

1 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة حديثاً

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

12 كوب من شراب القيقب العنبر 100٪

نصف كوب حليب

نصف كوب كريمة ثقيلة

مقبلا

1 كوب كريمة ثقيلة

3 ملاعق كبيرة سكر حبيبي

1/2 كوب قطع حلوى الكراميل

التحضير

اخفقي الدقيق والسكر والملح معًا في وعاء كبير.

قطع الزبدة أو اعمل في المكونات الجافة حتى يشبه المزيج الوجبة الخشنة.

يضاف جوز البقان ويقذف بالشوكة لدمجها.

أضف الماء المثلج ، ملعقة كبيرة في كل مرة ، ورشها حول حافة الوعاء.

قلّب بالشوكة حتى تتكون كتل رطبة، بيدين مرشوشين بالدقيق ، شكلي العجينة على شكل قرص مسطح .

غطي العجينة بغلاف بلاستيكي ، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

لف العجين لتناسب صينية الفطيرة

تحضير - حشو

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، يتم خفق البيض بخفة بالمضرب في وعاء كبير، يقلب في اليقطين وزبدة التفاح.

يُمزج السكريات والملح والبهارات ويقلب مع خليط البيض، يتم إضافة شراب الحليب والقشدة ببطء واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

اخبزيها لمدة 50 دقيقة أو حتى يتماسك المركز، ومن ثم أزيلي الغطاء عن الحواف واخبزيه لمدة 5 إلى 10 دقائق إضافية لتحمير الحواف إذا لزم الأمر، وقم بإخراجه من الفرن ودعه يبرد. تُخفق الكريمة مع السكر لتغطيتها ، ويُرش على قطع التوفي للتقديم.