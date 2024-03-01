الجمعة 01 مارس 2024
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افكار فطار رمضان ٢٠٢٤.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بثلاث طرق مختلفة

الكبدة الاسكندراني
الكبدة الاسكندراني

ننشر أفكار  فطار رمضان 2024، حيث تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضيرالطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

 

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‏ونوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الوجبات، لنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف ومنها طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بثلاث طرق مختلفة.

 

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:

المقادير:
الكبدة: نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

الفلفل الرومي: ٤ ثمرات فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

الفلفل الحار: ١ ثمرة  فلفل حار مقطع.

الثوم: ١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

الكزبرة الناشفة: ١ ملعقة متوسطة كزبرة ناشفة.

الكمون: ١ ملعقة متوسطة كمون ناعم.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.
الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
الزيت: ٢ ملعقة كبيرة زيت ذرة.
عصير الليمون: ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
الخل: ربع كوب خل أبيض.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:
القيام بوضع  المقلاة على النار وبها مقدار الزيت وتركها  لتسخن على نار هادئة.

الخطوة الثانية:
القيام بإضافة  الكبدة الطازجة وقومي بوضعها في المقلاة.

الخطوة الثالثة:
قومي بترك  الكبدة دون تقليب حتى تكتسب حرارة على النار المتوسطة.

الخطوة الرابعة:
قومي بتتبيل  الكبدة بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

الخطوة الخامسة:
بعد أن تتماسك الكبدة وتتحول إلى اللون الرمادي لابد من  تقليبها وإضافة الخل لها.

الخطوة السادسة:
قومي بإضافة  الفلفل وتقليبه  مع الكبدة، ثم تركها  تنضج لمدة 10 دقائق فقط.

الخطوة السابعة:
بعد مرور ذلك الوقت يتم وضع  الثوم المفروم وعصير الليمون وترك  الكبدة مرة ثانية لمدة 5 دقائق.


الخطوة الثامنة:
بعد ذلك قومي برفع  الكبدة من على النار ووضعها في طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم.

 

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وصفة أخرى..طريقة عمل الكبده الأسكندرانى:

المقادير:
الكبدة: نصف كيلو كبدة مقطعة عصافيري.
الثوم: ٧ فصوص ثوم مهروسين.
الفلفل الحار: ٣ ثمرات فلفل حار مقطع شرائح.
الفلفل الرومي: ٢ ثمرة فلفل رومي مقطع شرائح.
عصير الليمون: 2ملعقة كبيرة عصير ليمون.
الخل: 2ملعقة كبيرة خل.
الزيت: مقدار من زيت الذرة.
الكزبرة الناشفة: ١ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
الكمون: ١ ملعقة صغيرة كمون.
الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.
الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى: 
قومي بتتبيل الكبدة بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكزبرة والكمون.

الخطوة الثانية:
قومي بإضافة  كمية الليمون والخل ونصف كمية الثوم المفروم للكبدة ثم قلبيهما  في التتبيلة جيدا.

الخطوة الثالثة:
القيام بوضع الزيت في إناء على النار والتأكد  من وصوله لدرجة حرارة مرتفعة.

الخطوة الرابعة:
القيام بإضافة  الكمية المتبقية من الثوم المهروس في الزيت الساخن على درجة حرارة متوسطة.

الخطوة الخامسة:
قبل أن يتحول الثوم إلى اللون البني وضع  الكبدة المتبلة ونتركها  دون تقليب حتى تنغلق المسام.

الخطوة السادسة:
القيام بإضافة  الفلفل الرومي والحامي وقلبي الكبدة ولكن لا تتركيها على النار أكثر من 20 دقيقة.

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وصفة ثالثة.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:

المقادير:
الكبدة: نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح طولية.
الثوم: 2فص ثوم مهروس.
الليمون: عصير ثمرة ليمون.
الخل: ١ ملعقة كبيرة خل.
الملح: ١ ملعقة صغيرة ملح.
الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
الكزبرة الناشفة: ١ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
الكمون: ١ ملعقة صغيرة كمون.
الشطة الحافة: نصف ملعقة صغيرة شطة جافة.
السمنة: ١ ملعقة كبيرة سمنة.
الزيت: ١ ملعقة صغيرة زيت ذرة.
الفلفل الرومي: عدد ٢ ثمرة من الفلفل الرومي مقطعة شرائح.


خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:
القيام بتتبيل الكبدة بالليمون والخل والثوم وجميع البهارات المذكورة في الأعلى.

الخطوة الثانية:
القيام بوضع  الزيت والسمنة في مقلاة ثم إضافة الكبدة المتبلة شرط أن تكون المقلاة ساخنة جدا.

الخطوة الثالثة:
القيام بتقليب  الكبدة وأضافة  لها الفلفل الرومي وتركها  مدة 5 دقائق تقريبا مع تقليبها بين الحين والآخر.

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