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خطوة بخطوة.. طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة في المنزل بسهولة

شوربة الدجاج بالكريمة
شوربة الدجاج بالكريمة

شوربة الدجاج بالكريمة واحدة من أهم الوجبات الفرعية التي يمكن وضعها بجانب وجبات الغداء الأساسية وهي  واحدة من الوصفات المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء.

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة

وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة في المنزل لتقديمها ربات البيوت إلى أسرهن وخاصة أنها وصفة محببة لدى الجميع كبار وصغار.

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مقادير عمل شوربة الدجاج بالكريمة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء.
- البصل : 1 ثمرة بصل احمر كبيرة مفرومة.
- الدقيق : نصف كوب من الدقيق الابيض متعدد الاغراض.
- مرقة الدجاج : 7 اكواب من مرقة الدجاج.
- ورق اللورا : عدد 5 ورقات لورا.
- صدور الدجاج : عدد 2 صدر دجاج مسلوق ومقطع قطع متوسطة.
- الكريمة : نصف كوب من كريمة الطهي السائلة.
- الملح : 1 ملعقة كبيرة من الملح.
- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- البقدونس : ربع كوب من البقدونس المفروم للتزيين.

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طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكريمة

الخطوة الأولى:
قومي بإذابة الزبدة في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

الخطوة الثانية:
قومي بإضافة البصل إليها، وغطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر.

الخطوة الثالثة:
قومي بإضافة الدقيق مع التقليب المستمر، ثم اتركي الخليط على النار لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر.

الخطوة الرابعة:
قومي بإضافة خليط الدقيق والبصل إلى مرق الدجاج مع التقليب المستمر واتركي المرق على النار ليغلي.

الخطوة الخامسة:
قومي بإضافة ورق اللورا للمرقة ثم هدئي النار واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.  

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الخطوة السادسة:
قومي بإضافة قطع الدجاج المسلوقة، واتركيه على النار حتى يغلي، ثم ارفعي الشوربة من على النار.

الخطوة السابعة:
قومي بعد ذلك باضافة الكريمة، والملح، والفلفل الأسود للشوربة وقلبيهم جيدا

الخطوة الثامنة:
قومي بصب الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم.

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