الإثنين 26 فبراير 2024
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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة الدجاج في المنزل

الكريب
الكريب

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من أجل أفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل وصفة الكريب الحادق بحشوة الدجاج وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

أفكار إفطار شهر رمضان 2024

ويمكن تقديم وصفة الكريب الحادق بحشوة الدجاج بجانب المخلل وااتومية وصوص الكاتشب وصوص المايونيز، ضمن أفكار إفطار شهر رمضان 2024.
 

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طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل بحشوة الدجاج

المقادير:
الدقيق: ١ كوب دقيق أبيض فاخر متعدد الاغراض.
النشا: ١ ملعقة كبيرة نشا.
البيض: عدد ١ حبة بيض احمر.
الخل: ١ ملعقة كبيرة خل.
الزيت: ١ ملعقة كبيرة  زيت نباتي.
الملح: رشة ملح.
الفلفل الاسود: رشة فلفل اسود.
اللبن: ١ كوب لبن كامل الدسم.

حشوات الكريب:
الجبن: ٢ كوب من الجبن المبشورة المختلفة.

الفراخ: فراخ استربس مقلية ومصفية جيدا ومقطعة شرائح طولية.

الزيتون: كوب من الزيتون الاخضر المخلل.

الفلفل: كوب من الفلفل الألوان المقطع شرائح.  

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طريقة تحضير الكريب الحادق بحشوة الدجاج

الخطوة الأولى:
فى بولة كبيرة قومي بوضع الدقيق والملح والفلفل والنشا ثم قلبي المكونات جيدا.

الخطوة الثانية:
قومي بوضع  الزيت أو الزبدة والخل والبيض وقومي بتقلبيهم جيدا.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع اللبن على كل الخليط السابق ثم قلبي جيدا حتى تحصلي علي خليط ناعم جدا واتركيه مغطى 5 دقائق.

الخطوة الرابعة:
قومي بعدها بوضع ملعقة صغيرة  من الزيت فى طاسة ساخنة جدا علي نار متوسطة.

الخطوة الخامسة:
قومي بوضع مغرفة واحدة من العجين وابدأى فى تدوير الطاسة به واتركيها قليلا حتى يختفي لون العجين.

الخطوة السادسة: 
قومي بتقليبه اقل من دقيقة ثم قومي برفعه علي طبق واكمال باقي الكمية بنفس الطريقة.

الخطوة السابعة:
قومي بتغطية طبقات الكريب بكيس نايلون حتى يصبح طري.

الخطوة الثامنة:
قومي بأخذ طبقة واحدة وضعيها في طاسة ساخنة على نار متوسطة ثم اثنى العجينة واضيفي الحشو الاستربس في المنتصف وطبقي الكريب علي شكل مثلث ثم قومي بوضعه فى الطاسة ثم اقلبيه سريعا حتى يأخذ لون.

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