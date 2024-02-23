الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة بحثية جديدة تؤكد ظهور تأثيرات صحية خطيرة بسبب لقاحات فيروس كورونا

لقاح كوفيد
لقاح كوفيد

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن دراسة علمية حديثة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه مؤخرا تم الكشف عن اثنين من الآثار الجانبية النادرة الجديدة للقاح كوفيد-19.

الآثار الجانبية للقاح كورونا 

وحسب موقع “Hindustan times” فقد حدد الباحثون الذين يعملون كجزء من الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات التهاب الدماغ والتهاب النخاع الحاد المنتشر وهو التهاب وتورم في الدماغ والحبل الشوكي وقد تم ربطه بلقاح AstraZeneca.

كما أكدت الدراسة أن لقاحي فايزر وموديرنا لهما آثار جانبية نادرة تتمثل في التهاب عضلة القلب والتهاب التامور وهو تورم الكيس الرقيق الذي يغطي القلب وايضا متلازمة غيلان باريه حيث يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب، وايضا تجلط الجيب الوريدي الدماغي وهو نوع من جلطات الدم في الدماغ كآثار جانبية نادرة مرتبطة بلقاح أسترازينيكا.

وشملت الدراسة أكثر من 99 مليون شخص من أستراليا والأرجنتين وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا ونيوزيلندا واسكتلندا، حيث أكد الباحثون أن مخاطر لقاحات كوفيد-19 لا تزال تفوق الفوائد بشكل كبير.

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الأعراض الجانبية للقاحات كوفيد 19

اضطراب عصبي: 
التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر هو أول أثر جانبي نادر اكتشفته الدراسة وهو اضطراب عصبي يسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، ومرتبط بلقى لقاح أسترازينيكا.

ووفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، فإن التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM) هو اضطراب عصبي يتميز بهجمات قصيرة ولكن واسعة النطاق من الالتهاب وتنتشر في الدماغ والحبل الشوكي الذي يدمر المايلين، وهي الطبقة الواقية البيضاء التي تغطي الأعصاب والتي تساعد في إرسال الإشارات العصبية الكهربائية.

وتشمل أعراضه  فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، والضعف الشديد، وصعوبة تنسيق الحركة الطوعية المقصودة مثل المشي، والبداية السريعة للحمى، ودرجة معينة من ضعف الوعي.

ووجدت الدراسة أن هناك خطرًا صغيرًا جدًا للإصابة بالتهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر بنسبة 0.78 حالة لكل مليون جرعة، و1.82 حالة لكل مليون جرعة لالتهاب النخاع المستعرض.

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التهاب الحلق أبرزها.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

التهاب النخاع الشوكي: 
التهاب النخاع المستعرض أو التهاب النخاع الشوكي هو حالة عصبية ويظهر عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية وقد يكون في بعض الأحيان علامة تحذيرية لمرض التصلب المتعدد.

وتكون الأعراض الشائعة لالتهاب النخاع المستعرض هي آلام الظهر أو الرقبة، أو الضعف أو تغيرات الإحساس في الذراعين أو الساقين، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، تُستخدم جرعات عالية من الستيرويدات لقمع نشاط الجهاز المناعي وللشفاء السريع.

ووفقا لهذه الدراسة، كان خطر الإصابة بالتهاب النخاع المستعرض 1.82 حالة لكل مليون جرعة.

ولعبت لقاحات كوفيد دورا مهما في السيطرة على انتشار الفيروس، لكن التقارير عن آثارها الجانبية، بما في ذلك تأثيرها على القلب، كانت محل نقاش واسع النطاق. 

حيث شملت الآثار الجانبية النموذجية للقاح الألم في موقع الحقن، والحمى، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرة، والإسهال. 

وفي حالات نادرة، تم الإبلاغ عن أمراض التهابية للقلب بعد التطعيم بفايزر أو نوفافاكس مثل التهاب عضلة القلب  أو التهاب التامور (التهاب البطانة الخارجية للقلب).

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