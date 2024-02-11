الأعراض الشائعة لالتهاب الشعب الهوائية وكيفية علاجها

التهاب الشعب الهوائية، المعروف أيضًا باسم التهاب القصبات، هو حالة تتسم بالتهيج والالتهاب في الشعب الهوائية التي تنقل الهواء من الحنجرة إلى الرئتين. يُسبب التهاب الشعب الهوائية عادةً بسبب عدوى فيروسية، ولكن قد يكون سببًا له أيضًا بكتيريا.

أعراض التهاب الشعب الهوائية تشمل عادة السعال الجاف أو المصاحب لإفرازات مخاطية، وصعوبة التنفس، وأحيانًا الحمى والارتفاع في درجة الحرارة، يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا، حيث يستمر الالتهاب لفترة طويلة من الزمن في حالة التهابه المزمن.

على الرغم من أن التهاب الشعب الهوائية غالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية ويتم علاجه بشكل ذاتي عبر الراحة وشرب السوائل وتناول الأدوية لتسكين الأعراض، إلا أنه في بعض الحالات الشديدة قد يتطلب العلاج الطبي مثل استخدام مضادات الفيروسات أو المضادات الحيوية إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن عدوى بكتيرية.

أعراض التهاب الشعب الهوائية قد تتفاوت بين الأشخاص وتعتمد على شدة الالتهاب ونوع العامل المسبب.

ومن بين الأعراض الشائعة لالتهاب الشعب الهوائية

سعال مصاحب للبلغم:

يمكن أن يكون السعال جافًا أو يرافقه إفرازات مخاطية أو عصارية.

ألم في الصدر:

قد يشعر المصاب بألم أو ضيق في الصدر نتيجة الالتهاب في الشعب الهوائية.

ضيق التنفس:

قد يشعر الشخص المصاب بصعوبة في التنفس أو شعور بالضيق عند التنفس بسبب تضيق مسار الهواء بسبب الالتهاب.

ارتفاع درجة الحرارة:

في بعض الحالات، قد تترافق التهابات الشعب الهوائية بارتفاع في درجة الحرارة.

التعب والإرهاق:

قد يشعر المصاب بالتعب والإرهاق بسبب جهد الجسم في محاربة الالتهاب.

ألم في الحلق:

قد يشعر الشخص بالتهاب أو الألم في الحلق نتيجة للتهيج الذي يصاحب التهاب الشعب الهوائية.

علاج التهاب الشعب الهوائية

علاج التهاب الشعب الهوائية يعتمد على سبب الالتهاب وشدته، ويمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات، إليك بعض الخطوات العامة التي يمكن اتخاذها لعلاج التهاب الشعب الهوائية:

الراحة والترطيب:

يُنصح بالراحة والابتعاد عن التعب الزائد والتعرض للبرودة أو التلوث البيئي. كما يمكن أن يكون استنشاق بخار الماء أو استخدام جهاز الترطيب مفيدًا لتخفيف الاحتقان والسعال.

تناول السوائل:

يُنصح بتناول كميات كافية من السوائل للمساعدة في تخفيف البلغم والحفاظ على الترطيب.

الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب: يمكن استخدام مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول) لتخفيف الألم والتهيج، قد يصف الطبيب أيضًا أدوية مضادة للالتهابات للمساعدة في تقليل الالتهاب.

المضادات الحيوية:

في حالات التهاب الشعب الهوائية الناتجة عن عدوى بكتيرية، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لمساعدة في مكافحة العدوى.

المضادات الفيروسية:

إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا، قد يُوصَف أحيانًا العلاج بالمضادات الفيروسية.

علاج التحسس:

إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن تحسس معين، فقد يتضمن العلاج تجنب المثيرات المسببة للتحسس واستخدام الأدوية المضادة للحساسية