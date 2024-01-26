الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي طفلك من التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية

مع استمرار تراجع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وخاصة لدى الأطفال، ويصبح من الصعب على الأسر الحفاظ عليهم دون الإصابة بالمرض.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز أعراض التهاب الشعب الهوائية وطرق الوقاية منه.

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أعراض التهاب الشعب الهوائية

يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتهاب الشعب الهوائية إذا ظهرت عليه الأعراض التالية:

سيلان الأنف.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإعياء.

- التهاب الحلق

- آلام العضلات.

- السعال "يكون جافًا في البداية، ثم يصاحبه مخاط، يتراوح لونه بين الأخضر والأصفر".

 

علاج التهاب الشعب الهوائية والوقاية منه

يمكن علاج الشعب الهوائية والوقاية منه عن طريق عدد من الطرق المنزلية ومنها:

  1. الابتعاد عن المهيجات التنفسية

ينبغي على الأم حماية طفلها من ملوثات الهواء، مثل دخان السجائر وعوادم السيارات، عن طريق وضع كمامة على أنفه، لأن التعرض المباشر لها قد يزيد من حدة التهاب الشعب الهوائية لديه.

 

2- الراحة

يجب على الأم منع طفلها من القيام بمجهود بدني شديد، خاصةً في الأيام الأولى من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، لأن النشاط البدني يؤدي إلى زيادة الأعراض سوءًا.

 

3- النوم على وسادة

عادةً ما تكون الكحة الناتجة عن التهاب الشعب الهوائية أكثر حدة عند الاطفال في المساء، تستطيع الأم التخفيف من حدته، من خلال وضع وسادة تحت رأس الطفل، لمنع المخاط من التراكم في مؤخرة الحلق.

  1. شرب السوائل

من الضروري أن تقوم الأم بتقديم من 8 إلى 12 كوبًا من السوائل الصحية لطفلها على مدار اليوم، مثل الماء والعصائر الطبيعية وشاي الأعشاب والشوربة، لأن ترطيب الجسم يساعد على تخفيف انسداد الأنف وتهدئة التهاب الحلق.

 

4- استنشاق البخار

لاستنشاق البخار تأثيرات إيجابية على الطفل المصاب بالتهاب الشعب الهوائية، حيث يساعد على تفكيك المخاط وتخفيف انسداد الأنف وتهدئة السعال وتحسين عملية التنفس.

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