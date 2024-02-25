وفري وقتك ومجهودك.. قائمة متنوعة لأكلات رمضانية

تبحث عدد كبير من السيدات عن أفكار مختلفة لتحضيرالطعام خلال شهر رمضان ففكرة التحضير يوميا في فطار بشكل مختلف تُسبب أرق للكثير من السيدات لأنهم يفكرون طوال الوقت في تحضير وجبات مختلفة من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا للعائلة خاصة خلال شهر رمضان وهو ما يحتاج لعدد 30 سفرة.

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير:

‏نوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الواجبات وذلك من أجل توفير الاختلاف خلال شهر رمضان و لنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف.

كفته الفراخ بالفلفل الأحمر

ارز بالكبد والقوانص

صينية بطاطس بالفراخ

فراخ محشية بالفريك

فراخ مشوية بالكاري

طاجن لحمة بالبصل

أرانب محمرة وملوخية

صينية بطاطس بالبشاميل

رقاق باللحمة

جلاش باللحمة

كوسا بالبشاميل

ما هي أفضل أكلة في رمضان

تعتبر وصفة كفتة فراخ بالفلفل الاحمر من افضل الأكلات لبعض الاسر خلال شهر رمضان لذا سنوضح طريقة عملها:

المقادير:

صدور الدجاج: نصف كيلو من صدور الدجاج.

الفلفل الالوان: عدد 1 ثمرة كبيرة الحجم من الفلفل الرومي الاحمر.

البصل: عدد 1 ثمرة بصل احمر كبير.

البقدونس: نصف كوب من البقدونس المفروم.

النشا: 1 ملعقة كبيرة نشا.

البقسماط الناعم: 3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون ناعم.

الملح: ١ ملعقة متوسطة من الملح.

الفلفل الاسود: ١ ملعقة متوسطة من الفلفل الاسود.

زيت: زيت للقلي.



خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

نأتي بمحضر الطعام وضع فيه الفلفل والبصل ويفرموا جيدا مع بعضهم البعض ثم نضعهم في مصفاه.

الخطوة الثانية:

نقوم بفرم الدجاج جيدا ثم نضعه في طبق ثم نقوم بوضع البقدونس المفروم والملح والفلفل والنشا والبقسماط.

الخطوة الثالثة:

نآخذ تفل البصل والفلفل الأحمر ونترك الماء الخاص بهم مع ملعقتان زيت ويقلبوا جيدا ثم نعصر البصل والفلفل جيدا ونضعه علي خليط الدجاج.

الخطوة الرابعة:

يشكل الخليط علي اسياخ الكفتة مع وضع الايدي في ماء البصل المضاف اليه ملعقتان من الزيت.

الخطوة الخامسة:

نقوم بوضع الاسياخ علي شواية فحم او بالفرن او يحمر علي النار في قليل من الزيت والف هنا.

أفضل أكلة لشهر رمضان:

كما يعتبر طبق الارز بالكبد والقوانص من الآكلات الجيدة والرئيسية خلال الشهر لذا نرصد طريقة عمل ارز بالكبد والقوانص:

المقادير:

الكبد والقوانص: نصف كيلو كبده وقوانص مقطعة ومغسولة.

الارز: 2 كوب ارز.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر مفرومة ناعم.

الهريسة: 1 معلقه هريسه شطة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

فلفل اخضر حار: قرن فلفل اخضر حار مقطع صغير.

مرقة الدجاج: مكعب مرقه دجاج.

الزبدة والزيت: 2 معلقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة زيت ذرة.



خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

في حله مسخنة مسبقا على النار، نقوم بانزال البصل حتى يذبل.

الخطوة الثانية:

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين السمن والزيت.

الخطوة الثالثة:

نقوم بوضع قرن الفلفل الحار ونقلب جيدا.

الخطوة الرابعة:

ننزل بعد ذلك بالكبد والقوانص ونقلب كويس جدا.

الخطوة الخامسة:

نقوم بعد ذلك باضافة كوب صغير من الماء مع التوابل ومكعب المرقة ونقلب جيدا ونترك الحلة على نار هادئة ونغطيها.



الخطوة السادسة:

ننزل بالارز عليهم ونقلب جيدا وبعدها نضيف الماء لكل كوب ارز كوب الا ربع ماء

الخطوة السابعة:

نقوم بتغطية الحلة بعد شربه الماء ثم نتركه على نار هادئة حتى يستوى وبالف هنا.