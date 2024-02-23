تعرف على الأطعمة المفيدة التي يجب عليك إطعامها لحيوانك الأليف

لا يمكن أن تعتمد صحة حيوانك الأليف على التخمين، فإن إطعام الطعام المناسب له يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في طول عمر حيوانك الأليف وصحته العامة، حيث أن كل حيوان أليف له احتياجات غذائية مختلفة.

وحسب موقع “Hindustan times” فإن إطعام كلبك وقطتك نفس الطعام أمر سيء تمامًا مثل إطعام الكلاب من سلالات مختلفة نفس الطعام.

ولكن للحفاظ على صحة ونشاط حيواناتك الأليفة المفضلة، يجب توفير نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل حيوان أليف.

ومع وجود عدد كبير من الخيارات المختلفة المتاحة في الوقت الحاضر، قد يكون الأمر مرهقًا بالنسبة لممتلكي الحيوانات الأليفة عند اتخاذ قرار بشأن ما يجب إطعامه لحيواناتهم الأليفة.

تقول انجالي كالا الطبيبة البيطرية: "من المهم أن نفهم الأساسيات أولًا الكلاب حيوانات آكلة اللحوم ولكن مع أجهزة هضمية قصيرة غير مخصصة لمعالجة كميات كبيرة من المواد النباتية والقطط من الحيوانات آكلة اللحوم، مع أجهزة هضمية أقصر فهي تحتاج بشكل أساسي إلى اللحوم مع كمية صغيرة من الألياف."

بعض الإرشادات الغذائية التي يجب على ممتلكي الحيوانات الأليفة أخذها في الاعتبار:

عند اختيار طعام الجرو إذا كان عمره أقل من 3 أشهر، ابدأ بطعام مبدئي.

إذا كان عمر الجرو أكبر من 3 أشهر، فأبدأ بوضع طعام أكثر شيئا فشيئا.

في حالة الانتقال إلى علامة تجارية مصنعة للطعام أو نوع جديد، انتقل تدريجيًا على مدى 10 أيام لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

قم بإضافة بعض الإضافات الطازجة إلى النظام الغذائي لحيوانك الأليف حتى لو كنت تختار إطعامه الأطعمة المصنعة، فهذا يعزز الحاصل الغذائي لوجبته بعض الأشياء التي يجب إضافتها هي الخضار واللحوم والأسماك.

إضافات أساسية أخرى، دهون صحية مثل زيت جوز الهند المعصور على البارد وزيت بذور العنب وحتى زيت السمك.

بالنسبة للقطط الصغيرة، تحتاج إلى طعام للقطط الصغيرة حتى يبلغ عمر القطة 12 شهرًا حيث تنمو القطط بسرعة، فعندما تبلغ 6 أشهر، عليك التأكد من تقليل الكمية التي تطعمها بما يتناسب مع وزنها.

وأضافت أنجالا: "إذا اخترت إطعام الجراء أو القطط الصغيرة الطازجة، فمن المهم المتابعة مع أخصائي بيطري، والذي يمكنه إرشادك فيما يتعلق بالمكونات المختلفة التي ستساعد في إنشاء نظام غذائي متوازن لحيوانك الأليف في هذه المرحلة الحاسمة من النمو.

والقاعدة العامة التي يتم اتباعها للكلاب البالغة هي 2-3% من وزن الجسم في الطعام وبالنسبة للقطط هي إطعام 1.5%-3% من وزن الجسم، اعتمادًا على مستويات النشاط وما إذا كان قد تم تحييدها أم لا".