الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احترس.. النوم بجانب الحيوانات الأليفة يتسبب في مشاكل صحية

النوم
النوم

كثير من الناس لا يعلمون أن النوم بجانب الحيوانات الأليفة له تأثير سلبي على الصحة العامة، فكما جاء في موقع "هيلث" فإذا قرر شخص يعاني من حساسية الحيوانات الأليفة النوم مع حيوانه الأليف، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الحساسية مثل حكة العين أو العطس أو الشرى، فإن النوم مع حيوان أليف لا يزال من الممكن أن يسبب هذه المشكلات، كما قالت ميشيل ياشاربور، دكتوراه في الطب، أخصائية الحساسية والمناعة والربو.

ووأضافت "ياشاربور" أنه يمكن للحيوانات الأليفة أن تعرض أصحابها لمسببات الحساسية الأخرى، مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والعفن التي تتجمع على فرائها، وقد يؤدي التعرض لها أثناء النوم إلى ظهور أعراض الحساسية مرة أخرى.

وعليك أن تعلم أن النوم في نفس السرير مع حيوانك الأليف يمكن أن يعرضك أيضًا للطفيليات، يمكن أن تكون خارجية، مثل البراغيث أو القراد، وداخلية، مثل الديدان، يمكن أن تحمل الحيوانات الأليفة أيضًا بعض الأمراض الحيوانية المنشأ، مثل داء البريميات، وداء السالمونيلا، وداء البرتونيلات، والتي يمكن أن تلتقطها من الحيوانات المصابة الأخرى أو البيئات الملوثة.

ويمكن للحيوانات الأليفة المصابة أن تحمل البكتيريا في أفواهها وعلى فرائها، مما قد يشكل خطرًا على بعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأضافت "ياشاربور" أن خطر الاتصال بالبكتيريا غير المرغوب فيها يكون أكثر وضوحًا مع الحيوانات الأليفة التي تتجول في الخارج، مقارنة بالحيوانات الأليفة الداخلية، فإن الحيوانات الأليفة التي يتم علاجها بشكل مناسب من قبل الأطباء البيطريين وتلقت كل الرعاية الطبية المناسبة يكون احتمال حملها للطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر منخفضًا جدًا. 

اضطرابات ليلية 

  الحيوانات الأليفة قد تتحرك في الليل أو تلعق أو تخدش أو تشغل مساحة كبيرة في السرير، مما قد يسبب اضطرابات في نوم أصحابها، ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2023 أن ثلث أصحاب الحيوانات الأليفة "كثيرًا" أو "دائمًا" يعانون من اضطرابات النوم بسبب حيواناتهم الأليفة.

الحيوانات الأليفة الحيوانات الأليفة يتسبب في مشاكل صحية الولايات المتحدة الأشخاص مع الحيوانات الأليفة الحيوانات الاليفة

مواد متعلقة

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المُقترح الإسرائيلي الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس