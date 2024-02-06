احترس.. النوم بجانب الحيوانات الأليفة يتسبب في مشاكل صحية

كثير من الناس لا يعلمون أن النوم بجانب الحيوانات الأليفة له تأثير سلبي على الصحة العامة، فكما جاء في موقع "هيلث" فإذا قرر شخص يعاني من حساسية الحيوانات الأليفة النوم مع حيوانه الأليف، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الحساسية مثل حكة العين أو العطس أو الشرى، فإن النوم مع حيوان أليف لا يزال من الممكن أن يسبب هذه المشكلات، كما قالت ميشيل ياشاربور، دكتوراه في الطب، أخصائية الحساسية والمناعة والربو.

ووأضافت "ياشاربور" أنه يمكن للحيوانات الأليفة أن تعرض أصحابها لمسببات الحساسية الأخرى، مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والعفن التي تتجمع على فرائها، وقد يؤدي التعرض لها أثناء النوم إلى ظهور أعراض الحساسية مرة أخرى.

وعليك أن تعلم أن النوم في نفس السرير مع حيوانك الأليف يمكن أن يعرضك أيضًا للطفيليات، يمكن أن تكون خارجية، مثل البراغيث أو القراد، وداخلية، مثل الديدان، يمكن أن تحمل الحيوانات الأليفة أيضًا بعض الأمراض الحيوانية المنشأ، مثل داء البريميات، وداء السالمونيلا، وداء البرتونيلات، والتي يمكن أن تلتقطها من الحيوانات المصابة الأخرى أو البيئات الملوثة.

ويمكن للحيوانات الأليفة المصابة أن تحمل البكتيريا في أفواهها وعلى فرائها، مما قد يشكل خطرًا على بعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأضافت "ياشاربور" أن خطر الاتصال بالبكتيريا غير المرغوب فيها يكون أكثر وضوحًا مع الحيوانات الأليفة التي تتجول في الخارج، مقارنة بالحيوانات الأليفة الداخلية، فإن الحيوانات الأليفة التي يتم علاجها بشكل مناسب من قبل الأطباء البيطريين وتلقت كل الرعاية الطبية المناسبة يكون احتمال حملها للطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر منخفضًا جدًا.

اضطرابات ليلية

الحيوانات الأليفة قد تتحرك في الليل أو تلعق أو تخدش أو تشغل مساحة كبيرة في السرير، مما قد يسبب اضطرابات في نوم أصحابها، ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2023 أن ثلث أصحاب الحيوانات الأليفة "كثيرًا" أو "دائمًا" يعانون من اضطرابات النوم بسبب حيواناتهم الأليفة.