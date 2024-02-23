الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة: المولودون فى أكتوبر أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا

اطفال
اطفال

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا عن دراسة علمية حديثة تفيد بأن الأطفال الذين يولدون في شهر أكتوبر هم أكثر عرضة للتطعيم ضد الإنفلونزا، وأقل عرضة لتشخيص الإصابة بالإنفلونزا مقارنة بالأطفال المولودين في شهور أخرى.

ووفقا للنتائج، يرتبط شهر الميلاد بتوقيت التطعيم ضد الإنفلونزا وفرصة تشخيص الإنفلونزا، وأكتوبر هو أفضل وقت للأطفال الصغار للحصول على لقاح الإنفلونزا، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الحالية.

txt

"الصحة" تكشف أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

 

txt

الصحة: نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يزيد على المعدل العالمى

لقاح الإنفلونزا السنوي أمر بالغ الأهمية

ويعد لقاح الإنفلونزا السنوي أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للأطفال الصغار، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا والإصابة بحالة خطيرة تتطلب دخول المستشفى. يُنصح بالتطعيم في سبتمبر أو أكتوبر لتعزيز المناعة خلال موسم ذروة الإنفلونزا.

بين الأطفال الصغار في الولايات المتحدة، تميل زيارات الرعاية الوقائية إلى الحدوث خلال أشهر الولادة وهو وقت مناسب لتلقي لقاح الإنفلونزا، ولكن لا تتوفر دراسات واسعة النطاق حول التوقيت الأمثل للتطعيم.

ولمعالجة هذه المشكلة، شرع الباحثون في تقييم التوقيت الأمثل للتطعيم ضد الإنفلونزا لدى الأطفال الصغار.

وباستخدام بيانات مطالبات التأمين الصحي، حددوا أكثر من 800 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات تلقوا التطعيم ضد الإنفلونزا في الفترة ما بين 1 أغسطس و31 يناير خلال الفترة 2011-2018، ثم قاموا بتحليل معدلات تشخيص الأنفلونزا بين هؤلاء الأطفال حسب شهر الميلاد.

وبعد الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المؤثرة المحتملة مثل العمر والجنس والظروف الحالية واستخدام الرعاية الصحية وعدد أفراد الأسرة، تظهر النتائج أن شهر أكتوبر كان الشهر الأكثر شيوعًا لتطعيم الأطفال كما كان لدى الأطفال الذين ولدوا في شهر أكتوبر أدنى معدل لتشخيص الإنفلونزا.

txt

كارثة جديدة بسبب "حقنة البرد" فى الطالبية.. وتحرك قانونى ضد صيدلى ومساعده

txt

أستاذ مناعة يحذر من حقنة البرد: "تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى" (فيديو)

 

txt

هل يمنع فيتامين C أعراض نزلات البرد؟ وهل تناوله آمن؟

على سبيل المثال، بين الأطفال المولودين في أغسطس، كان متوسط ​​معدل تشخيص الإنفلونزا عبر مواسم الإنفلونزا التي تمت دراستها 3% مقارنة بـ2.7% للأطفال المولودين في أكتوبر و2.9% للأطفال المولودين في ديسمبر.

هذه الدراسة الرصدية أقر المؤلفون لها بأن النتائج التي توصلوا إليها تقتصر على الأطفال المؤمن عليهم الذين تلقوا رعاية طبية، كما لا يمكنهم استبعاد احتمال أن تكون هناك عوامل أخرى غير قابلة للقياس قد أثرت على نتائجهم.

ومع ذلك، كانت النتائج متشابهة بعد إجراء تحليلات إضافية لتقييم ما إذا كانت العلاقة بين شهر الميلاد وخطر الإنفلونزا ناتجة عن الصدفة، مما يوفر ثقة أكبر في استنتاجاتهم.

وقالوا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تدخلات الصحة العامة الأمريكية التي تركز على تطعيم الأطفال الصغار في أكتوبر قد تسفر عن أفضل حماية في مواسم الإنفلونزا النموذجية وأن نتائج الدراسة تتفق مع التوصيات الحالية التي تروج للتطعيم في أكتوبر".

الانفلونزا الأطفال اصابة الأطفال بالإنفلونزا مواليد شهر اكتوبر الاطفال والانفلونزا

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة