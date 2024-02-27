أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة المبكبكة باللحم والخضار

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من أجل أفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل وصفة المكرونة المبكبكة في المنزل وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

فالمكرونة المبكبكة واحدة من وجبات الغداء والوصفات الليبية المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وهي وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل

ويقدم “الدستور” طريقة تضير المكرونة المبكبكة في المنزل لأنها وجبة متكاملة لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

المقادير:

المكرونة: 1 كيس 500 جرام كيلو مكرونة نوع قلم أو نوع قواقع.

اللحم: 1 كيلو من اللحم الموزة مقطع مكعبات صغيرة جدًا.

البطاطس: 2 ثمرة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات حسب الرغبة.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر كبيرة مقطعة شرائح.

الفلفل الاخضر: 1 ثمرة فلفل اخضر حار مقطع حلقات صغيرة.

الماء: 6 أكواب ماء.

عصير الطماطم: 1 كوب ونصف عصير طماطم طازج مضروب ومصفى جيدا.

صلصة الطماطم: 2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

الزيت: 2 معلقة كبيرة زيت ذرة.

البقدونس: 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

البهارات السبعة: نصف معلقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملح: ربع ملعقة صغير.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير المكرونة المبكبكة في المنزل



الخطوة الأولى:

على نار متوسطة، قومي بتسخين الزيت ثم قومي بإضافة اللحم والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب الجيد لمدة 5 دقائق.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة البصل، ثم قومي بتقليبه مع اللحم حتى يذبل.



الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة عصير الطماطم مع البهارات ورشة سكر والصلصة، وقومي بالتقليب جيدًا.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الماء، واتركيه حتى ينضج اللحم.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة البطاطس مع المكرونة والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب جيدًا.

الخطوة السادسة:

قومي بتغطية القدر، ثم اتركيه على نار هادئة حتى تنضج المكرونة والبطاطس.

الخطوة السابعة:

قومي بوضع المكرونة المبكبكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.