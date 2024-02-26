الإثنين 26 فبراير 2024
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أفكار فطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل الطحينة بالسمسم

طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة بالسمسم

تعتبر الطحينة من أشهر المقبلات على المائدة المصرية، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يحرص الكثيرون على إعدادها في المنزل من مكونات بسيطة بتكلفة أقل، وتصلح الطحينة للتقديم بجوار الاسماك أو اللحوم او الكبدة أو المشويات سواء من الدجاج أو اللحوم، كما يمكن استخدامها في غسل وتطهير الدجاج.

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ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، طريقة عمل الطحينة من السمسم في المنزل، لتصبح بتكلفة أقل وأكثر أمانًا على الصحة العامة

 

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

 

أولا: المكونات:

2 كوب من السمسم الفاتح 

 

2 كوب من الزيت 

 

2 كوب من الدقيق

 

طريقة تحضير الطحينة:

في وعاء على النار نضع حبات السمسم الفاتح ونقوم بتحميصها جيدا، وعندما نحصل على اللون الذهبي، نننقل السمسم إلى محضر الطعام بصحبة كوب واحد من الزيت، ثم قومي بعملية فرم السمسم جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم جدً،في وعاء على النار نضع حبات السمسم الفاتح ونقوم بتحميصها جيدا، وعندما نحصل على اللون الذهبي، نننقل السمسم إلى محضر الطعام بصحبة كوب واحد من الزيت، ثم قومي بعملية فرم السمسم جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم جدً ثم في وعاء أخر قومي بتحمير الدقيق، كي يتخلص من الرطوبة لثواني معدودة، ثم يتم اغلاق النار، ثم أضيفي الدقيق، وكوب الزيت المتبقي إلى السمسم وأعيدي عملية الخفقان مرة أخرى، حتى تحصلي على قوام متجانس، وصحي، وفي برطمان من الزجاج قومي بحفظ الكمية الموفرة التي حصلتِ عليها والتي كلفتك أقل بكثير من قيامك بشرائها جاهزة، ويتم حفظها في باب الثلاجة، كما يمكن أن تضيفي إلى الوجه مقدار ملعقة من الزيت كي تقوم بحل محل المادة الحافظة، والتي تجعلك تحتفظين بالطحينة لأكثر وقت ممكن، واستخدامها في الوصفات المختلفة.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم الأسماك الدجاج اللحوم الكبدة

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