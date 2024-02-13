أكسيوس: وزير المالية الإسرائيلى يمنع دخول شحنة من الطحين لغزة لأنها مُرسلة من الأونروا

منع وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، دخول شحنة من الطحين لغزة لأنها مرسلة من الأونروا، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال مسئولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع Axios إن وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، يمنع شحنة دقيق تمولها الولايات المتحدة إلى غزة لأن الجهة المتلقية لها هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وقال مسئولون أمريكيون إن هذا انتهاك لالتزام قدمه بنيامين نتنياهو شخصيًا للرئيس بايدن قبل عدة أسابيع، وسبب آخر لإحباط الزعيم الأمريكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي

وقال مسئولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي وافق على تسليم الدقيق من ميناء أشدود في جنوب إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وشكر بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الحكومة الإسرائيلية علنًا على السماح بمرور شحنة الدقيق.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين، قام سموتريش بمنع نقل الدقيق بعد أن تم إخطاره بأنه متوجه إلى الأونروا، وهي مجموعة المساعدات الأساسية في غزة، وأمر دائرة الجمارك الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الشحنة طالما أن الأونروا هي المتلقية.



وخضعت الأونروا لتدقيق دولي مؤخرًا بسبب اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا بشكل نشط في هجمات 7 أكتوبر.

وقد قامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها مؤقتًا للأونروا، في انتظار نتائج تحقيق مستقل أمرت به الأمم المتحدة، كما أكد مكتب سموتريش لموقع أكسيوس أنه أمر دائرة الجمارك بعدم الإفراج عن شحنات الدقيق، وبالتنسيق مع نتنياهو، طلب من المسئولين إيجاد آلية تسليم جديدة تضمن عدم وصول الدقيق إلى حماس.

وقال سموتريش الذي اتهم الأونروا بأنها "جزء مركزي" من المساعدات "هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس وسأستخدم سلطتي للتأكد من أن هذا هو الحال". وقد رفضت الأونروا مثل هذه الاتهامات في الماضي.

ويواجه جميع سكان غزة أكثر من 2.2 مليون شخص أزمة أو مستويات أسوأ من الجوع، مع تزايد خطر المجاعة كل يوم، حسبما ذكرت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير أواخر العام الماضي.

ووجد التقرير أن حوالي نصف سكان غزة يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال المسئولون الإسرائيليون إنهم يحاولون الآن إعادة توجيه الشحنة بحيث تدخل غزة عبر برنامج الغذاء العالمي حتى يتمكن سموتريش من تحرير المحتجز.