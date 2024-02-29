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تعرف على التفاصيل الكاملة.. طريقة عمل الكبسة باللحمة بأسهل طريقة

كبسة
كبسة

تعرف على التفاصيل الكاملة.. طريقة عمل الكبسة باللحمة بأسهل طريقة 

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة عن طريق التحضير الكبسة باللحمة فتعتبر الكبسة باللحمة من أكثر الأكلات التي يرغب الكثير من الأهالي في تنفيذها لابنائهم وتعتبر من أكثر الأكلات المميزة على سفرة شهر رمضان الكريم.

 

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن طريقة تحضير الكبسة باللحمة في المنزل والتي تشبه   المطاعم الكبرى بأسهل طريقة أبو مكونات بسيطة يمكنك تنفيذ الكبسة باللحمة ووضعها على سفرة رمضان. 

طريقة عمل كبسة اللحمة

 المكونات:
 

3 أكواب أرز بسمتي ذهبي.

5 أكواب مياه أو شوربة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة، أو عود قرفة.

2 فص حبهان.

2 فص قرنفل.

رشة بسيطة من العصفر.

3 حبات كبابة صيني.

ربع ملعقة روح الزعفران.

بصلة.

طماطم.

مكسرات للتقديم.

لحمة مكعبات حسب الكمية المتاحة.

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طريقة تحضير كبسة اللحم

يجب عليك تشويح البصل على النار مع اللحم.

 

ضيفى الطماطم المبشورة والقرفة والفلفل الأسود وورق اللورا والكبابة الصيني والحبهان والعصفر والقرنفل. 

ضعي الماء المغلي ويترك اللحم حتي ينضج. 

ضيفي ما يقرب من ٥ اكواب من الماء المغلي.

ضيفي الملح وضعي الأرز المغسول والزعفران وملعقة سمن أو زيت.

ضعي الشياطة وقومي بتهدئة النار ويتم تسويته مثل الأرز. 

نضج الأرز ضعيه في طبق التقديم ويزين بالمكسرات المحمرة. 

وتعتبر الكبسة باللحمة من اكثر الاكلات المميزة التي يمكنك تناولها خلال شهر رمضان، وتعتبر من ابرز الاكلات المميزة التي يمكنك تناولها خلال شهر رمضان، كما يمكنك تغير اللحمة بالدجاج لتكون كبسة بالدجاج بدلا من اللحمة فتعتبر الكبسة بالدجاج من ابرز الاكلات المميزة ايضا التي يمكنك تناولها خلال شهر رمضان. 

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