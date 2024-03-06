اخبار فاتتك|تراجع أسعار زيت الطعام فى الأسواق.. وصواريخ حزب الله اللبنانى تصيب مبنى فى شمال إسرائيل

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

صواريخ "حزب الله" اللبنانى تصيب مبنى فى شمال إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024 من أكثر ما يشغل بال المصريين في مختلف المحافظات مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يوافق 11 مارس 2024، وذلك لرغبة الأسر المصرية في تخزين كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء، وعلى رأسها الفراخ والبط والحمام استعدادًا لعزومات وولائم رمضان، حيث تجمع عليها الأهالي والأحباب.

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موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج والقنوات الناقلة فى أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج والقنوات الناقلة والتي من المتوقع أن تكون مباراة مهمة حيث يستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على أرضية استاد سانتياجو برنابيو، بعد فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب في ألمانيا بهدف براهيم دياز، يسعى الفريق الإسباني للمحافظة على تقدمه وضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

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اتحاد الصناعات: تراجع أسعار زيت الطعام فى الأسواق

كشف السيد بسيوني، عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، عن تراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وانخفاض كبير في زيت الطعام في السوق المحلية.

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الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

زف وافي أبوسمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، بشرى سارة للمقبلين على الزواج، والراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية، مثل البوتجازات والغسالات والثلاجات والمكنسة، وغيرها من أجهزة العرائس.

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