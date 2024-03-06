الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد الصناعات: تراجع أسعار زيت الطعام فى الأسواق

زيت الطعام
زيت الطعام

كشف السيد بسيوني عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، عن  تراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وانخفاض كبير في زيت الطعام في السوق المحلي.

وأضاف عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن انخفاض سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 جنيها إلى 80 جنيها، متابعا أن الانخفاض كبير في أسعار الزيت في الأسواق المصرية.

وتابع السيد بسيوني عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات: “مستعدون للطلب المرتفع لزيت الطعام في الأسواق استعداد لموسم شهر رمضان 2024”.

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