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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج والقنوات الناقلة فى أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج والقنوات الناقلة والتي من المتوقع أن تكون مباراة مهمة حيث يستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على أرضية استاد سانتياجو برنابيو، بعد فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب في ألمانيا بهدف براهيم دياز، يسعى الفريق الإسباني للمحافظة على تقدمه وضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

 

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 سيكون مساء الأربعاء 6 مارس الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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ريال مدريد ولايبزج في  دور الـ 16 

تشهد هذه المرحلة الإقصائية اشتدادًا في المنافسة، حيث يتنافس الأندية على المضي قدمًا في أقوى بطولة للأندية في العالم ورغم أن لايبزيج يعد خصمًا قويًا وقد أظهر أداءً مميزًا في دور المجموعات، إلا أن ريال مدريد، بوصفه ملكا لأوروبا، يحمل مسؤولية الدفاع عن تاريخه وتحقيق التأهل.
 

كما يمتلك الريال  14 لقبا من كؤوس دوري أبطال أوروبا، يظل مرشحًا قويًا للفوز بالبطولة هذا الموسم وعلى الجانب الآخر، يثبت لايبزيج نفسه كفريق قوى وصاحب ثقل داخل الملعب، حيث تأهل كوصيف في مجموعته بأداء متميز.

قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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القناة الناقلة لمباراة الريال ولايبزج 

وتنقل شبكة قنوات بين سبورت الرياضية  مباراة ريال مدريد ولايبزج باعتباره المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وأر بي لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناةbeIN Sports HD 1.

 

التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة لايبزج 

ومن المتوقع أن يدفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل التالي في المباراة التي تجمعه مع لايبزج ليتضمن التشكيل الآتي:

  • حراسة المرمى: أندريه لونين
  • في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
  • وفي خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
  • وفي الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.

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