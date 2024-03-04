الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع

فريق الجمهورية شبين
فريق الجمهورية شبين

تقام غدا "الثلاثاء" مباريات الأسبوع الرابع لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين، وسط منافسة ساخنة على هبوط خمسة فرق لدوري القسم الثاني "ب" مع النصر للتعدين الذي هبط رسميا بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثالث.

 أهم مباريات الأسبوع لمسابقة دوري المحترفين

أهم مباريات الأسبوع الرابع ستجمع الاتصالات وأسوان باستاد السلام ويحتل أسوان المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن الاتصالات ويسعى كل منهما للفوز لتعزيز حظوظه في البقاء، خاصة أن الفائز سيتأزم موقفه في حالة فوز دكرنس على النجوم، والجمهورية شبين على النصر للتعدين ومكادي على أبوقير للأسمدة .

من المواجهات الصعبة غدا مباراة دكرنس والنجوم والفارق بين دكرنس والاتصالات الذي يحتل المركز الرابع ثلاث نقاط والفارق بين النجوم والاتصالات 12 نقطة.

وبالتالي يسعى دكرنس للفوز والتساوي مع الاتصالات إذا خسر أمام أسوان كما يسعى النجوم للفوز وتقليص الفارق مع الاتصالات إلى تسع نقاط .

فريق مكادي

ويرفع الجمهورية شبين شعار لابديل عن الفوز عندما يواجه أبوقير للأسمدة والوصول للنقطة 21، وتقليص الفارق مع الاتصالات إلى سبع نقاط إذا خسر الاتصالات أمام أسوان وبنفس الهدف سيخوض مكادي الذي يملك 20 نقطة مباراة أبوقير للأسمدة .

في المقابل تعتبر مباراة المقاصة وبترول أسيوط الأقل أهمية نظرا لأن المقاصة توقف رصيده عند 12 نقطة والفارق بينه وبين الاتصالات الرابع 16 نقطة وفي حالة خسارة المقاصة أمام بترول أسيوط سيهبط رسميا لدوري القسم الثاني "ب".

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع

الثلاثاء 5 مارس

الجمهورية شبين × النصر للتعدين   الساعة 3.30

الاتصالات × أسوان     الساعة 3.30

دكرنس × النجوم      الساعة 3.30

أبوقير للأسمدة × مكادي   الساعة 3.30 

المقاصة × بترول أسيوط    الساعة 3.30 

ترتيب مجموعة الهبوط قبل الأسبوع الرابع 

1.بترول أسيوط    31 نقطة 

2.أبوقير للأسمدة    30 نقطة 

3.أسوان   29 نقطة

4.الاتصالات     28 نقطة

5.دكرنس      25 نقطة

6.مكادي   20 نقطة

7.الجمهورية شبين  18 نقطة 

8.النجوم    16 نقطة 

9.المقاصة   12 نقطة

10.النصر للتعدين   سبع نقاط .

دوري المحترفين مجموعة الهبوط أسوان الجمهورية شبين دكرنس

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