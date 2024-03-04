صدام فرق المقدمة يشعل مباريات الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

تقام الأربعاء المقبل، مباريات الجولة الخامسة لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين، والتي ستحدد نتائجها شكل المنافسة في الأسابيع الأربعة المتبقية، والتي ستقام بعد شهر رمضان المبارك، خاصة أن الأسبوع الخامس سيشهد مواجهات مباشرة بين فرق القمة.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وبتروجت واحدة من أهم مباريات الأسبوع الخامس خاصة لفريق غزل لمحلة الذي تفصله عشر نقاط عن بتروجت المتصدر، لذلك لا يفكر في تعويض هذا الفارق لكنه يركز على حسم المركز الثاني لصالحه والصعود مباشرة للدوري الممتاز.

وفي مباراة لا تقل أهمية يستضيف وادي دجلة فريق لافيينا والفارق بينهما ثلاث نقاط لصالح وادي دجلة الذي يتنافس على المركز الثاني مع غزل المحلة وحرس الحدود، في حين يرفع لافيينا شعار لا بديل عن الفوز للتساوي في رصيد النقاط مع وادي دجلة، وانتظار تعثر غزل المحلة وحرس الحدود للمنافسة بقوة على المركزين الثاني والثالث.

فريق وادي دجلة

ومن المواجهات القوية أيضا مباراة السكة الحديد وحرس الحدود والتي تمثل الأمل الأخير لفريق السكة الحديد في المنافسة ولو على المركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني "ب"، ويسعى السكة الحديد للفوز والوصول للنقطة 39 وانتظار تعثر وادي دجلة وغزل المحلة ليتعيد أماله في المنافسة .

في المقابل يسعى حرس الحدود للفوز والانفراد بالمركز الثاني إذا تعثر غزل المحلة أمام بتروجت ووادي دجلة أمام لافيينا .

مواعيد مباريات الأسبوع الخامس

غزل المحلة × بتروجت الثالثة والنصف عصرا

السكة الحديد × حرس الحدود الثالثة والنصف عصرا

وادي دجلة × لافيينا الثالثة والنصف عصرا

بروكسي × طنطا الثالثة والنصف عصرا

راية × القناة الثالثة والنصف عصرا

ترتيب فرق مجموعة الصعود قبل الأسبوع الخامس

1.بتروجت 53 نقطة

2.وادي دجلة 43 نقطة

3.غزل المحلة 43 نقطة

4.حرس الحدود 42 نقطة

5.لافيينا 40 نقطة

6.السكة الحديد 36 نقطة

7.طنطا 35 نقطة

8.راية 32 نقطة

9.بروكسي 32 نقطة

10.القناة 28 نقطة.