الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

بامبا وبركات يتقاسمان صدارة هدافى دورى المحترفين قبل مباريات اليوم

إسماعيل بامبا
إسماعيل بامبا

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافى دورى المحترفين قبل إقامة مباريات اليوم في إطار منافسات الأسبوع الرابع في مجموعة الصعود وتقاسم إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وحسام بركات مهاجم بروكسي صدارة الهدافين ولكل منهما عشرة أهداف بفارق هدف واحد عن محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلي حسين مهاجم وادي دجلة وسجل منهما تسعة أهداف.

ترتيب هدافى دورى المحترفين قبل الأسبوع الرابع

وجاء ترتيب هدافى دوري المحترفين قبل خوض مباريات اليوم على النحو الآتي:

1. إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وحسام بركات مهاجم بروكسي ولكل منهما عشرة أهداف .

2. محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلي حسين مهاجم وادي دجلة ولكل منهما تسعة أهداف.

3. محمود دياسطي مهاجم وادي دجلة ومحمد عصام لاعب السكة الحديد وسايكو كونتيه مهاجم القناة ومحمد عاطف مهاجم طنطا وحسام عرفات مهاجم أسوان ولكل منهم سبعة أهداف .

4. سامح إبراهيم"بتروجت" وحازم أبوسنة"لافيينا" وعمار شرف الدين"بروكسي"والغاني نانا أنتوي"طنطا" وأحمد حسني "دكرنس" ولكل منهم ستة أهداف .

5. عبده يحيى "غزل المحلة" ومحمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" ومصطفى سلطان "بتروجت" والموريتاني أحمد سالم "لافيينا" وأكرم عبد ربه "القناة ووادي دجلة" ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" وأبو بكر سيلا "راية" وأحمد رأفت "المقاصة" ولكل منهم خمسة أهداف.

6. محمد جابر ورجب مارو "غزل المحلة" وعمر عبد الشافي عسلية ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد عبد العاطي "وادي دجلة" وباسم عادل "السكة الحديد" ولكل منهم أربعة أهداف.

7. طه النادي وعمرو جمعة "راية" ومحمود تايسون "النصر للتعدين" ومحمد بهاء "الاتصالات" وعمرو مصطفى "غزل المحلة وراية" ولكل منهم أربعة أهداف.

8. أحمد رضا ووينفول كوبينا وأحمد الصعيدي "بتروجت" وتشارلز باسي "غزل المحلة" وأنيكور أوين "لافيينا" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

9. موسى سيسياى "أسوان" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق  "الاتصالات" ومحمود أجوجو وإبراهيم جلال ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي وكريم ببا "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. أحمد خالد "بترول أسيوط" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات وحسين الحسيني "مكادي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

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