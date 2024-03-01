حرس الحدود يستضيف وادى دجلة فى مباراة مصيرية بدورى المحترفين.. الليلة

يشهد ستاد حرس الحدود بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي حرس الحدود ووادي دجلة في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود في المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين .

ويحتل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش المركز الثاني برصيد 42 ويتواجد حرس الحدود بقيادة محمد مكي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وجمع وادي دجلة أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على السكة الحديد والتعادل مع غزل المحلة والهزيمة أمام بروكسي بينما جمع حرس الحدود خمس نقاط بالفوز على بروكسي والتعادل مع بتروجت وراية.

الفريقان يرفعان شعار لابديل عن الفوز الذي يعني لوادي دجلة الانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر غزل المحلة أمام السكة الحديد في حين يعني فوز حرس الحدود ارتفاع رصيده إلى 44 نقطة والتقدم على وادي دجلة بفارق نقطتين.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يرتفع رصيد وادي دجلة إلى 43 نقطة ويرتفع رصيد حرس الحدود إلى 42 وفي هذه الحالة سينفرد غزل المحلة بالمركز الثاني إذا نجح في الفوز على السكة الحديد.

إيجور توليتش ومحمد مكي أعلنا حالة الطوارئ وشهدت استعدادات الفريقين للمباراة حماس كبيرا من اللاعبين خلال التدريبات وكثف توليتش ومحمد مكي جلساتهما مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المباراة وتحفيزهم لتحقيق الفوز.

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده وليد عبد اللطيف وأحمد خلف ومعهم محمد الشناوي حكما رابعا.