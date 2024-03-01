دوري المحترفين..غزل المحلة يخطف التعادل من السكة الحديد وبتروجت يهزم القناة

تعادل السكة الحديد وغزل المحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود بالمرحلة الأخيرة في دوري المحترفين ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 43 نقطة ورصيد السكة الحديد إلى 36 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة الحديد بهدف سجله الكيني جون إيفيري في الدقيقة 27 رغم أن غزل المحلة كان الأفضل والأخطر

وأهدر تشارلز باسي وبسام وليد وكريم أشرف وعبده يحيى أكثر من فرصة للتسجيل.

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة بأسامة خليل بدلا من تشارلز باسي وهاجم غزل المحلة بحثا عن هدف التعادل.

في الدقيقة 56 دفع أمير عزمي مجاهد امدير الفني للسكة الحديد بمحمد سمارة بدلا من محمد عصام وفي الدقيقة لعب أحمد سالم ومحمد الكومي بدلا من كريم أشرف ويحيى زكريا في التغييرين الثاني والثالث لأحمد عيد عبد الملك.

واصل غزل المحلة لكن لاعبيه فشلوا في الوصول لمرمى مؤمن جاب ودفع أحمد عيد عبد الملك بفارس نيمار ونادر رمضلن بدلا من محمد جابر وأحمد كاستيلو ورد أمير عزمي مجاهد بإشراك إبراهيم عبد الخالق ومحمد حسين عضل ومحمد ريعو بدلا من جرجس مجدي وسامي عبد الستار وجون إيفيري.

في الدقيقة 85 مرر بسام وليد كرة عرضية سددها أسامة خليل برأسه فوق العارضة واحتسب الحكم عبد الرحمن صالح سبع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الرابعة منها مرر الكومي كرة عرضة سددها أحمد سالم برأسه وتألق مؤمن جابر حارس السكة الحديد إلى ركنية.

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مرر نادر رمضان كرة عرضية من ركلة ركنية سددها أسامة خليل برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لغزل المحلة لتنتهي المباراة

وفي الإسماعيلية فاز بتروجت على القناة بهدف سجله رشاد المتولي في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد بتروجت إلى 53 ويغرد منفردا على القمة ويتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت فازلافيينا على بروكسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم عمرو عبد الفتاح ليرتفع رصيد لافيينا إلى 40 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 32 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف سجله رضا الويشي في الدقيقة 13 وفي الشوط الثاني سجل علاء سلامة الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وحقق طنطا فوزا كبيرا على راية بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد أحمد الشناوي ليرتفع رصيد طنطا إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد راية عند 32 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف سجله أقطاى عبد الله وفي الشوط الثاني سجل محمد شيكا وعوض تهامي الهدفين الثاني والثالث.