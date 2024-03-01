الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. السكة الحديد يتقدم على غزل الحلة بهدف جون إيفيري

فريق السكة الحديد
فريق السكة الحديد

انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد وغزل المحلة المقامة بملعب  نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الأسبوع الرابع لمجموعة الصعود بالمرحلة الأخيرة في دوري المحترفين بتقدم فريق السكة الحديد بهدف سجله الكيني جون إيفيري في الدقيقة 27 .

الشوط الأول كان سريعا وحماسيا من الفريقين وكان غزل المحلة هو الأخطر واتيحت له أول فرصة في الشوط الأول في الدقيقة الخامسة عندما أخطأ دفاع السكة الحديد في إبعاد كرة عرضية ووصلت إلى تشارلز باسي الذي سدها بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 12 انطلق جرجس مجدي لاعب السكة الحديد في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية فوق العارضة..وفي الدقيقة 18 تصدى بسام وليد لاعب غزل المحلة لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة.

في الدقيقة 20 مرر محمد جابر كرة عرضية هيأها عبده يحيى برأسه لكريم أشرف الذي سددها بين يدى مؤمن جابر حارس السكة الحديد ..وبعدها مرر بسام وليد الكرة لعبده يحيى على حدود منطقة الجزاء سددها من لمسة واحدة فوق العارضة.

في الدقيقة 27 مرر كرة عرضية من ركلة ركنية خرج إليها محمود الحضري حارس غزل المحلة في توقيت خاطىء وسددها جون إيفيري برأسه داخل لمرمى مسجلا هدف التقدم للسكة الحديد.

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة وبتروجت بتقدم بتروجت بهدف سجله رشاد المتولي .

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا وبروكسي بتقدم فريق لافيينا بهدف سجله رضا الويشي في الدقيقة 13 .

وانتهى الشوط الأول من مباراة طنطا وراية بتقدم طنطا بهدف سجله أقطاى عبد الله .

 

دوري المحترفين السكة الحديد زل المحلة الكيني جون إيفيري عبده يحيى

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