بيكيه يعلق على أزمة حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا: "عبث"

علق جيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق، على أزمة خيل مانزانو حكم لقاء مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والذي شهدت جدل كبير.

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة “ماركا”: “نعلم جميعا مستوى هذا الحكم لقد طردني في مباراة إل سادار ولم أقل شيئا، لكن رغم أن هذا الموضوع لا يهمني، فهو يملك تاريخا لست أفهمه، هو حكم دولي، ويجب عليه أن يملك مستوى عاليًا”.

وأضاف: “ ما حصل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا ليس أول مرة يحدث أتفهم شكوى ريال مدريد، فقد كان عليه أن يصفر في وقت أبكر، لم تكن صفارة خاطئة بل متأخرة، لكن التصفير والكرة قد ارتفعت بالفعل إلى عرضية، هذا أمر عبثي”.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم.

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاث مباريات؛ بسبب الإيقاف.