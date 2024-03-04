الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيكيه يعلق على أزمة حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا: "عبث"

مانزانو
مانزانو

علق جيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق، على أزمة خيل مانزانو حكم لقاء مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والذي شهدت جدل كبير.

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة “ماركا”: “نعلم جميعا مستوى هذا الحكم لقد طردني في مباراة إل سادار ولم أقل شيئا، لكن رغم أن هذا الموضوع لا يهمني، فهو يملك تاريخا لست أفهمه، هو حكم دولي، ويجب عليه أن يملك مستوى عاليًا”.

وأضاف: “ ما حصل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا ليس أول مرة يحدث أتفهم شكوى ريال مدريد، فقد كان عليه أن يصفر في وقت أبكر، لم تكن صفارة خاطئة بل متأخرة، لكن التصفير والكرة قد ارتفعت بالفعل إلى عرضية، هذا أمر عبثي”.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. 

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم. 

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاث مباريات؛ بسبب الإيقاف.

 

 

جيرارد بيكيه بيكيه مانزانو ريال مدريد وفالنسيا ريال مدريد

مواد متعلقة

ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد لوكاس فاسكيز حتى عام 2026

ايدو جارسيا: الحكم خيل مانزانو اعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

الأكثر قراءة

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟