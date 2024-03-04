ايدو جارسيا: الحكم خيل مانزانو اعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

اعترف الحكم خيل مانزانو بالخطأ الذي ارتكبه أثناء إدارته لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم.

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاث مباريات؛ بسبب الإيقاف.

حكم المباراة يعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

من جانبه، كشف الصحفي الإسباني إيدو جارسيا، عن فحوى اتصاله هاتفيًا بالحكم بشأن أحداث المباراة التي أثارت جدلًا كبيرًا.

ونشرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، تصريحات الصحفي إيدو جارسيا، قائلًا:"لقد تحدثت مع الحكم خيل مانزانو، وما يمكنني قوله هو أنه يعلم أنه كان مخطئًا، لكنه هادئ للغاية".

وأضاف جارسيا: "مانزانو لم يُخطئ فقط في إطلاق صافرة النهاية، بل أيضًا لم يطلب (كما ينص البروتوكول) الاستعانة بحكم الفيديو المساعد قبل نهاية المباراة".

وأوضح الصحفي إيدو جارسيا:"لم يكن لدى مونويرا مونتيرو، الحكم المسئول عن التقنية، الوقت ليقول له (كل شيء على ما يرام)".