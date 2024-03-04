الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ايدو جارسيا: الحكم خيل مانزانو اعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

حكم مباراة ريال مدريد
حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

اعترف الحكم خيل مانزانو بالخطأ الذي ارتكبه أثناء إدارته لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية مررها إبراهيم دياز إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى برأسية مُتقنة، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم.

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاث مباريات؛ بسبب الإيقاف.

txt

رئيس مودرن فيوتشر يكشف نيته التقدم بشكوى ضد ناصر ماهر

txt

"الدستور" تكشف قائمة الزمالك فى نهائى كأس مصر

حكم المباراة يعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

من جانبه، كشف الصحفي الإسباني إيدو جارسيا، عن فحوى اتصاله هاتفيًا بالحكم بشأن أحداث المباراة التي أثارت جدلًا كبيرًا.

ونشرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، تصريحات الصحفي إيدو جارسيا، قائلًا:"لقد تحدثت مع الحكم خيل مانزانو، وما يمكنني قوله هو أنه يعلم أنه كان مخطئًا، لكنه هادئ للغاية".

وأضاف جارسيا: "مانزانو لم يُخطئ فقط في إطلاق صافرة النهاية، بل أيضًا لم يطلب (كما ينص البروتوكول) الاستعانة بحكم الفيديو المساعد قبل نهاية المباراة".

وأوضح الصحفي إيدو جارسيا:"لم يكن لدى مونويرا مونتيرو، الحكم المسئول عن التقنية، الوقت ليقول له (كل شيء على ما يرام)".

ريال مدريد فالنسيا حكم مباراة ريال مدريد الدوري الاسباني خيل مانزانو

مواد متعلقة

بيلينجهام مهدد بالإيقاف لمدة 3 مباريات بعد طرده من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

"كاف" يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفيدرالية

تاريخ مواجهات مانشستر سيتى واليونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

صدام نارى بين مانشستر سيتى واليونايتد فى ديربى الدورى الإنجليزى

جاكبو ودياز يقودان هجوم ليفربول أمام نوتينجهام فورست فى الدورى الإنجليزى

4 غيابات عن برشلونة أمام أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يتفوق على فالنسيا فى تاريخ المواجهات قبل قمة الليجا

برشلونة يُخطط لبيع رافينيا وكوندى لحل أزمة الصفقات الجديدة

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير