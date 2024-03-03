فينسيوس يقود الريال لتفادى الهزيمة أمام فالنسيا بالدورى الإسبانى

قاد البرازيلي فينسيوس، فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2 /2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول، بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.



على الجانب الآخر، رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم فالنسيا في الدقيقة 27 عن طريق هوجو دورو، قبل أن يضيف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فينسيوس الهدف الأول للريال، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 75.



وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب ريال مدريد، الذي كان الأفضل في ربع الساعة الأولى من اللقاء، فيما بدا بلنسية متحفظا في أدائه.



وضغط ريال مدريد بقوة بهجومه المكون من فينسيوس ورودريجو، لكن دون جدوى.



وفي الدقيقة 27، وعلى عكس سير المباراة، نجح فالنسيا في تسجيل الهدف الأول عن طريق هوجو دورو، الذي حول تسديدة ضائعة من فران بيريز داخل منطقة الجزاء، بضربة رأس في شباك أندري لونين حارس الريال.



وبعد ذلك بثلاث دقائق، نجح فالنسيا في إضافة الهدف الثاني، بعدما مرر داني كارفخال، مدافع الريال، الكرة بالخطأ لرومان ياريمتشوك مهاجم بلنسية، الذي راوغ لونين ووضع الكرة في الشباك.



ورغم تحركات فينسيوس ورودريجو، ومن خلفهما لاعب الوسط جود بلينجهام، لم ينجح الريال في تهديد مرمى جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا.



وجاء أول تهديد حقيقي من جانب ريال مدريد في الدقيقة 40، حيث سدد فيدريكو فالفيردي، كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن مامارداشفيلي تصدى للكرة بنجاح وأبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فينسيوس الهدف الأول لريال مدريد، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله كارفخال من الجهة اليمنى، لتصطدم بدفاع فالنسيا ويلمسها فينسيوس في الشباك.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم فالنسيا 2 /1.



ومع بداية الشوط الثاني، هاجم الريال بكل قوته محاولا تسجيل هدف التعادل، فيما تراجع فالنسيا لمنطقة جزاءه بهدف الحفاظ على تقدمه.



ولم يتعرض لونين، حارس الريال، لاختبارات عديدة خلال الشوط الثاني، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع تقدم بلينجهام وتوني كروس لمساندة رودريجو وفينسيوس.



ومع مرور الوقت لم يهدأ ضغط الريال أو ينخفض، فيما لم يشن فالنسيا الهجمات على مرمى لونين، ولم يشكلوا أي خطورة.



وفي الدقيقة 75 سجل فينسيوس هدف التعادل للريال، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله براهيم دياز، ليضعها بضربة رأس في شباك مامارداشفيلي.



وحاول فالنسيا امتصاص ضغط الريال، واستمر تراجعه لمنطقة الجزاء بهدف عدم تلقي هدف ثالث في شباكه، في ظل الضغط الرهيب من جانب ريال مدريد.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة جزاء لفالنسيا بعد عرقلة تعرض لها هوجو دورو مهاجم فالنسيا من ناتشو مدافع الريال، قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى تقنية (فار) والتي أظهرت عدم وجود خطأ.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 2 /2 بين فالنسيا وريال مدريد.