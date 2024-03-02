السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فينسيوس ورودريجو يقودان هجوم ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإسباني.

ويقود الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو جويس هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: توني كروس، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

الهجوم: فريدريكو فالفيردي، رودريجو، فينسيوس جونيور.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: “كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس، ناتشو فيرنانديز، لوكا مودريتش، خوسيلو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز، أردا جولر”.

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة الانتصارات من أجل الاحتفاظ بفارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه، جيرونا، والاستمرار في تصدر ترتيب بطولة الدوري الإسباني، فيما يأمل فريق فالنسيا في استغلال جماهيره بنجاح والتأثير على أداء لاعبي ريال مدريد وتحقيق انتصار يعرقل مسيرة الملكي نحو استعادة لقب الدوري الذي خسره في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي، برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة وبفارق 6 نقاط عن جيرونا، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فالنسيا المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الاسباني فينسيوس رودريجو تشكيل ريال مدريد

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