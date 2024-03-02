السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير إسبانية: إبراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب المغربي

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إبراهيم دياز، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، اقترب من تمثيل منتخب المغرب، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن دياز الذي ينتمي لأب مغربي وأم إسبانية، يضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الإدارية التي تسمح له بحمل قميص "الأسود" بالرغم من أن باب منتخب اسبانيا مفتوح في وجهه.

وأضافت الصحيفة، إن رغبة المغرب في ضم إبراهيم لصفوف «أسود الأطلس» ليست جديدة، مشيرة إلى أن الاتحاد المغربي يعمل ومدربه وليد الركراكي منذ فترة طويلة على إقناع اللاعب المدريدي بتمثيل منتخب المغرب.

وتابعت الصحيفة قائلة أن دياز نجم الفريق الملكي يعمل حاليا على حل بعض المشاكل الإدارية من أجل أن تصبح جنسيته الرياضية مغريبة حتي يتسني له اللعب مع "الأسود" بعدما اختار تمثيل الأسود.

ويستعد المنتخب المغربي، لخوض مباراتين أمام زامبيا والكونغو، في يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إبراهيم دياز ريال مدريد الإسباني ريال مدريد منتخب المغرب المغرب

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