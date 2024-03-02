السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتفوق على فالنسيا فى تاريخ المواجهات قبل قمة الليجا

ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق اليوم، السبت، مباراة قوية بين ناديي ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا قبل قمة الدوري الإسباني

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا قبل القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 205 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 204 مباريات من قبل، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 108 مباريات، مقابل 55 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 41 مواجهة.

- وخلال تلك المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 387 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 259 هدفًا من لاعبي فالنسيا.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 177 مباراة من قبل، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 93 مباراة، مقابل 47 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 37 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 332 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 217 هدفًا من لاعبي فالنسيا.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في مباراة الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وقد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-1.

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ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة.

بينما يتواجد فريق فالنسيا حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.

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