السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يُخطط لبيع رافينيا وكوندى لحل أزمة الصفقات الجديدة

خوان لابورتا وديكو
خوان لابورتا وديكو

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعاني فريق برشلونة من أزمة مالية كبيرة منذ جائحة فيروس كورونا، ليضطر إلى بيع عدد من نجوم الفريق، مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وغيرهم.

وبناءً عليه، يضطر نادي برشلونة لبيع اللاعبين، حتى يستطيع تمويل الصفقات الجديدة، لتجنب قانون اللعب المالي النظيف.

برشلونة يُخطط لبيع رافينيا وكوندي لتمويل الصفقات الجديدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والبرتغالي ديكو، المدير الرياضي للنادي، يفكران في بيع لاعبين مهمين، وهما: البرازيلي رافينيا والفرنسي جول كوندي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن لابورتا اجتمع مع ديكو، واتفقا على دراسة جميع العروض المقدمة للثنائي رافينيا وكوندي، والاستفادة من بيعهما ماديًا.

ويُخطط نادي برشلونة لبيع رافينيا، بعد تألق الشاب يامين لامال، وكذلك بيع جول كوندي بعد تألق الشباب، مثل باو كوبارسي، بجانب عودة شادي رياض المحتملة إلى صفوف الفريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدرب تشافي هيرنانديز رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متفوقًا على أتلتيك بيلباو صاحب المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

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