تفاصيل استبدال كيليان مبابى أمام موناكو.. وأول تعليق من إنريكى

ما يزال المسلسل مستمرًا بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

استبدال مبابي بقرار من إنريكي للمرة الثانية على التوالي

وبعد الكثير من التكهنات والتقارير الصحفية، قرر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبدال كيليان مبابي بين شوطي مباراة الفريق أمام موناكو، التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يقرر فيها إنريكي استبدال مبابي بين شوطي اللقاء، بعدما دفع زميله الفرنسي راندال كولو مواني.

رد فعل مبابي بعد استبداله أمام موناكو

وعقب استئناف الشوط الثاني، نجح كيليان مبابي في خطف أنظار الجميع بعدما ظهر وهو يرتدي ملابسه غير الرسمية، والتقط العديد من الصور التذكارية مع بعض المتواجدين في محيط الملعب.

ومن ثم توجه مبابي إلى المدرجات، ليجلس بجوار والدته فايزة العماري حتى نهاية اللقاء، دون إبداء أي علامات انزعاج من استبداله.

وظهر مبابي مبتسمًا وهادئًا أيضًا عندما غادر النفق المؤدي إلى ملعب المباراة، حيث كان يتحدث في الهاتف بشكل طبيعي للغاية، الأمر الذي أثار حيرة الكثيرين.

أول تعليق من لويس إنريكي على استبدال مبابي

من جانبه، رد لويس إنريكي على سبب استبدال مبابي، قائلًا: “عاجلًا أم آجلًا، سيتعين علينا اللعب بدونه، علينا أن نعتاد على ذلك”.

وأوضح: “أحاول إيجاد أفضل الحلول للفريق، واختبار جميع اللاعبين، واتخاذ القرارات طوال الوقت، هذا أمرًا طبيعيًا، لا أريد أن أجادل، إنه قراري في النهاية”.