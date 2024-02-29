الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خطوة جديدة من كيليان مبابى تقربه إلى ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يزال مسلسل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرًا في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

آخر تطورات مستقبل كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن كيليان مبابي بدأ في البحث عن منزل في العاصمة الإسبانية "مدريد"، في ظل أنباء اقترابه من الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فايزة العماري، والدة مبابي، شوهدت في العاصمة "مدريد" خلال الساعات الماضية، من أجل البحث عن منزل جديد لنجلها، استعدادًا للانتقال إلى ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن مبابي استقر على منزل في منطقة "لا موراليخا"، وهي منقطة تبعد عن مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية خمس دقائق فقط، ليكون جارًا للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، والذي يسكن في المنطقة ذاتها.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أثارت الجدل بشأن الثنائي مبابي وفينيسيوس، خاصةً أنهما يجيدان اللعب في المركز ذاته، وهو الجناح الأيسر، وبالتالي مَنْ سيكون منهما أساسيًا في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، في حال إتمام صفقة مبابي.

ولكن قد يلجأ مدرب ريال مدريد إلى الاعتماد على كيليان مبابي في مركز رأس حربة صريح، بينما سيكون فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر.

يذكر أن مبابي قد سبق ورفض عرضًا من النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، ببيعه منزلًا في مدريد.

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