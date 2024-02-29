الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. هل سيكون إلى ريال مدريد أم برشلونة؟

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

يحوم الغموض حول مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات هالاند، على رأسها ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

موقف هالاند من الرحيل عن مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكره "راديو ماركا" الإسباني، فإن الأيام القليلة الماضية شهدت وجود اجتماع بين ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، ورافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأضاف التقرير الإسباني، نقلًا عن جيرارد روميرو، الصحفي المقرب من نادي برشلونة، أن الاجتماع شهد الحديث عن مستقبل هالاند والاستفسار عن موقفه في حال رحيله عن مانشستر سيتي، ولكن دون حسم أي شيء؛ نظرًا لأنه تمت مناقشة مستقبل بعض لاعبي برشلونة أيضًا الذين يرغب النادي في بيعهم.

واستمر الاجتماع بين الطرفين قرابة الساعتين، حيث أكد ديكو أن هالاند بمثابة "حلم" لـ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح "راديو ماركا"، أن هناك شخصًا مُقربًا من هالاند أكد أن اللاعب سيختار الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بعد رحيله عن مانشستر سيتي، ولن ينتقل إلى برشلونة حتى ولو على سبيل المزاح.

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من جهته؛ لم يُبدي هالاند أي رغبة في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة مع الفريق، بعدما توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم النرويجي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2027.

ويواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، بعدما سجل 5 أهداف، ليقود فريقه نحو الفوز على لوتون تاون بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ليتأهل الفريق السماوي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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