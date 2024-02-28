هالاند يسجل خماسية ويقود مانشستر سيتى لربع نهائى كأس الاتحاد

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للتأهل لربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بالفوز على لوتون تاون بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس لأقدم البطولات في تاريخ اللعبة.

هالاند كان نجم المباراة الأول، بتسجيله 5 أهداف دفعة واحدة، كان أولها في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

هالاند عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18، بعد تلقيه تمريرة رائعة من دي بروين، جعلته ينفرد بالمرمى ويسكن الكرة الشباك بسهولة.

هالاند بصم على ثالث أهدافه في الدقيقة 40، بعد تلقيه تمريرة أخرى من دي بروين، ليُسقط الكرة ببراعة فوق حارس لوتون.

وسجل كلارك الهدف الأول لـ لوتون تاون في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 52 من متابعة لتمريرة زميله روز باركلي.

وسجل هالاند الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 56، 58، ليوقع على “ميجا هاتريك”، فيما جاء هدف مانشستر سيتي السادس عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 72 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد البدء بالنرويجي إيرلينج هالاند أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند