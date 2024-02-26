ذا أثلتيك: دي بروين يخطط للاعتزال ضمن صفوف مانشستر سيتي

يخطط البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، للاعتزال ضمن صفوف السيتيسنز.

ويلعب دي بروين، صاحب الـ32 عامًا، ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من نادي فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن دي بروين يخطط لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي بحلول 2025، وهو العام الذي سينتهي فيه عقده مع ناديه.

وأفادت الشبكة أن دي بروين قد يعتزل مع مانشستر سيتي بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن كل شيء متاح أمام اللاعب على الرغم من أنه لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى الآن ولكن هناك خطة موضوعة منذ وقت العرض الأول المقدم من الدوري السعودي.

وبدأ كيفن دي بروين مسيرته ضمن صفوف نادي جينت للشباب وانتقل لنادي جينك في صيف 2005، وتدرج بالمراحل العمرية بالنادي قبل الانتقال للفريق الأول بالنادي في صيف 2008، ولعب للنادي 4 مواسم قبل الانضمام لفريق تشيلسي الانجليزي في شتاء 2012 وأعير لنادي جينك في نفس الفترة وعاد لتشيلسي في صيف 2012 ثم أعير لنادي فيردر بريمن الألماني لمدة موسم ثم رحل عن تشيلسي في يناير 2014 وانضم لفولفسبورج في يناير 2014 ولعب عام ونصف مع النادي قبل الانضمام لمانشستر سيتي في صيف 2015.

ولعب دي بروين 367 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي، وسجل 98 هدفًا وصنع 161 لزملائه في الفريق، من أصل 596 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 145 هدفًا وصنع 245.

كما مثل دي بروين المنتخب البلجيكي في مختلف المراحل العمرية، وبدأ تمثيل المنتخب الأول في 11 أغسطس 2010 ومنذ ذلك الحين لعب 99 مباراة وسجل 26 هدفًا وصنع 49 لزملائه.