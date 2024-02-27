الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رضا سليم يضيف ثالث أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة في دوري نايل

رضا سليم
رضا سليم

سجل المغربي رضا سليم الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك بلدية المحلة، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

وسجل سليم الهدف الثالث لـ “المارد الأحمر” في الدقيقة 42 عندما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور، ليسجل الكرة في الشباك، حيث تم التأكد من صحة موقفه من عدم الوقوع في مصيدة التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الخامسة من متابعة للتمريرة الطولية التي أرسلها رامي ربيعة، ليمنح فريقه التقدم.

واستطاع كريم فؤاد تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرر رضا سليم الكرة من الجهة اليسرى لمحمد مجدي أفشة، والذي حاول تسديد الكرة لكن دفاعات البلدية تصدت لها، لتصل لزميله والذي وضعها في الشباك

 

 وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

 في حراسة المرمى: أحمد حسين 

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا 

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه 

خط الهجوم: حسام أشرف 

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته كشف السويسري مارسيل كولر،  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة، في إطار مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري والتي ستقام علي ستاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
 ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 

أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

كولر استبعد 11 لاعبًا أبرزهم كهربا

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء استبعاد 11 لاعبًا من قائمة مباراة بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز وهم: محمود كهربا ومحمد الشناوي وخالد عبدالفتاح وأليوديانج ومحمود متولي وأحمدعبد القادر ومحمد كريستو وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد كوكا وياسر إبراهيم.

النادي الأهلي الاهلى بلدية المحلة ورى نايل وسام أبو علي كريم فؤاد

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