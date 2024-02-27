"عبد الرؤوف" يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الأهلي في دوري نايل

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الأهلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس لبطولة دوري نايل.

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على نظيره الأهلي على ستاد القاهرة في الساعة السابعة مساءً في بطولة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة، في إطار مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري والتي ستقام علي ستاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

كولر استبعد 11 لاعبًا أبرزهم كهربا

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء قرر استبعاد 11 لاعبًا، من قائمة مباراة بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز وهم: محمود كهربا ومحمد الشناوي وخالد عبدالفتاح وأليوديانج ومحمود متولي وأحمدعبد القادر ومحمدكريستو وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد كوكا وياسر إبراهيم.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين، اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.‏

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل أحرزه حسين الشحات في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني على شباب بلوزداد الجزائري.