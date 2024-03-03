الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره سوار الغيني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كاف يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية 

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، أخطره من خلاله بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني، وذلك بعد تعذر وصول الفريق الغيني إلى القاهرة.

وكان نادي سوار الغيني قد أعلن عن صعوبة وصول الفريق إلى القاهرة بسبب صعوبات السفر.

وأصدر النادي الغيني بيانًا رسميًا، أكد خلاله: "نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق بمباراة الزمالك وسوار المقررة يوم الأحد 3 مارس 2024، على الرغم من جهودنا، إلا أن صعوبات السفر غير المتوقعة أثرت على قدرة فريقنا على الوصول إلى القاهرة في الوقت المناسب للمباراة". لمطالعة البيان كاملًا من هنا.

 

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حال إلغاء اللقاء.. الزمالك يحول مباراة سوار الغينى لمران بالجماهير قبل القمة

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رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

 

موقف الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية، برصيد 13 نقطة، حيث ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي، يليه أبوسليم الليبي، في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل فريق ساجراد إيسبيرانكا الأنجولي، المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في حين يحتل سوار الغيني المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

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