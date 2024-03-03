بيلينجهام مهدد بالإيقاف لمدة 3 مباريات بعد طرده من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

أثارت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي أقيمت مساء أمس السبت، جدلًا كبيرًا بسبب انتهاء اللقاء مبكرًا دون احتساب هدفًا قاتلًا للميرنجي، بجانب طرد اللاعب جود بيلينجهام.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تفاصيل واقعة طرد جود بيلينجهام من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وبدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم، قائلًا له: "كان يجب أن يستمر اللعب، هناك هدف لعين لم يحتسب".

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه.

مدة إيقاف جود بيلينجهام المحتملة مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه من المحتمل إيقاف جود بيلينجهام لمدة مباراتين إلى ثلاث مباريات، أو لمدة قد تصل إلى شهر، وذلك حسب المادة 127 من قانون الانضباط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن المادة 127 من قانون الانضباط، ينص على أن الاحتجاج على الحكم طالما لا يشكل مخالفة خطيرة، فسيتم معاقبة اللاعب بالإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات، أو لمدة قد تصل إلى شهر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لجنة المسابقات ستحسم قرارها النهائي بشأن مدة إيقاف جود بيلينجهام، يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال غياب جود بيلينجهام لمدة مباراتين، فإنه سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وأوساسونا.