الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صدام نارى بين مانشستر سيتى واليونايتد فى ديربى الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي ومانشستر
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يستضيف فريق مانشستر سيتي غريمه وجاره مانشستر يونايتد، في ديربي ناري على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يتحدى اليونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المطاردة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بورنموث بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا كبيرًا على لوتون تاون بنتيجة 6-2، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام فولهام بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

txt

"دوري نايل".. إنبي يدافع عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري الباحث عن عودة الانتصارات

txt

الزمالك يواجه سوار الغيني في مباراة تحصيل حاصل ببطولة الكونفيدرالية

 

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف ليفربول المتصدر برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

مانشستر سيتى مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى اليونايتد البريميرليج ديربي مانشستر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

صدام نارى بين مانشستر سيتى واليونايتد فى ديربى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود