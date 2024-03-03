صدام نارى بين مانشستر سيتى واليونايتد فى ديربى الدورى الإنجليزى

يستضيف فريق مانشستر سيتي غريمه وجاره مانشستر يونايتد، في ديربي ناري على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يتحدى اليونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المطاردة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بورنموث بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا كبيرًا على لوتون تاون بنتيجة 6-2، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام فولهام بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف ليفربول المتصدر برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.