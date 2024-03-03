الزمالك يواجه سوار الغينى فى مباراة تحصيل حاصل ببطولة الكونفيدرالية

يختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة فريق سوار كويا الغيني في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

الزمالك يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، وحسم تأهله مبكرًا للدور ربع النهائي ومعه فريق أبوسليم الليبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سوار كويا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة لذلك مباراة اليوم تحصيل حاصل وإن كان ذلك لا يمنع أن يسعى الزمالك للفوز للوصول للنقطة 16 وتحقيق أفضل نتيجة في دور المجموعات عبر تاريخ مشاركاته في بطولة الكونفيدرالية.

جوزيه جوميز يمنح الفرصة للبدلاء

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك سيقوم بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لإراحة الأساسيين للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي، وقد يدفع جوزيه جوميز بـ8 لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة أمام الداخلية في الدوري، وهم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء وياسر حمد في الدفاع والأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي في الوسط وسيف الجزيري في الهجوم.

أيضًا قد يقوم جوزيه جوميز بمنح الفرصة لمحمد عاطف ومهاب ياسر وزياد كمال اللذين لم يشاركوا مع الفريق منذ انضمامهم في يناير الماضي، وسيحتفظ مصطفى الزناري بمكانه في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبوالفتوح كظهير أيسر.

واستبعد جوزيه جوميز تسعة لاعبين من قائمة المباراة وهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد سيد زيزو وناصر منسي للحصول على راحة وإبراهيم نداى بسبب الإصابة.

جوزيه جوميز حذر لاعبيه من الالتحامات القوية في الكرات المشتركة مع لاعبي سوار كويا، لأنه لا يريد تعرض أى لاعب للإصابة حتى يخوض الفريق نهائي كأس مصر بصفوف مكتملة.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي معاذ علاء الدين وسيد عبدالله نيمار وحسام عبدالمجيد ومحمود علاء ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد أبوالفتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر وترافيس موتيابا وشيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وسامسون أكينيولا وسيف الجزيري.

يدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا بقيادة تيودروس ميتيكو، ويساعده كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد ومعهم هاليوسوس بيليتي كحكم رابع، ويراقب المباراة المغربي جمال كاواشي، ويراقب الحكام التنزاني ليزلي ليونارد.