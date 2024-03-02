مواجهة محتملة بين الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية

يسدل الستار غدا الأحد على منافسات دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بإقامة مباريات الجولة والسادسة والأخيرة والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفرق الثلاثة التي ستكمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي .

وقبل الجولة السادسة تأهلت خمسة فرق للدور ربع النهائي وهى اتحاد العاصمة الجزائري من المجموعة الأولى والزمالك وأبوسليم الليبي من المجموعة الثانية ونهضة بركان المغربي والملعب المالي المالي من المجموعة الرابعة .

فبوتشر يحتاج للتعادل مع الهلال الليبي

اتحاد العاصمة الجزائري يتصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط وضمن التأهل لربع النهائي والمنافسة على بطاقة التأهل الثانية انحصرت بين مودرن فيوتشر 8 نقاط والهلال الليبي ست نقاط وسيلتقي الفريقان غدا باستاد السلام والتعادل يكفي مودرن فيوتشر للصعود لربع النهائي بينما يحتاج الهلال للفوز .

وحسم الموقف تماما في المجموعتين الثانية والرابعة بصعود الزمالك "13 نقطة" وأبوسليم الليبي "9 نقاط" من المجموعة الثانية وضمن الزمالك الصعود كأول المجموعة وبالتالي سيواجه أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخري مايعني وجود مواجهة محتملة بين الزمالك ومودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي وتأهل نهضة بركان المغربي "11 نقطة" والملعب المالي "10 نقاط" من المجموعة الرابعة .

فريق مودرن قيوتشر

مجموعة الحسابات المعقدة

وتعتبر المجموعة الثالثة هى الأشد تعقيدا ويتصدرها دريمز الغاني برصيد 12 نقطة يليه الإفريقي التونسي وريفرز يونايتد ولكل منهما تسع نقاط وأكاديميكا لوبيتو الأنجولي بدون نقاط ويلتقي غدا الإفريقي مع لوبيتو وريفرز يونايتد مع دريمز .

ويكفى دريمز التعادل للتأهل لربع النهائي وتؤكد لغة الواقع أن الإفريقي لن يجد صعوبة في الفوز على لوبيتو والوصول للنقطة 12 وهنا تبدأ الاحتمالات للمباراة الأخرى .

وفي حالة انتهاء مباراة ريفرز يونايتد ودريمز بالتعادل أو فوز دريمز يتأهل الإفريقي ودريمز للدور ربع النهائي .

وفي حالة فوز ريفرز يونايتد على دريمز تتساوى الفرق الثلاثة في رصيد 12 نقطة ويتم الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة وفي هذه الحالة ستتساوى الفرق الثلاثة في رصيد ست نقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة وسيكون ذلك في صالح الإفريقي الذي سجل خمسة أهداف ودخل مرماه هدفان في حين سجل دريمز ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف في حين سجل ريفرز يونايتد هدفان ودخل مرماه خمسة أهداف وبالتالي سيكون ريفرز يونايتد في حاجة للفوز على دريمز بفارق هدفين للتأهل مع الإفريقي للدور ربع النهائي.