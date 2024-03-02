موعد مباراة الزمالك و سوار كويا الغيني في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يسعى الزمالك لتأكيد صدارته لمجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق سوار كويا الغيني غدا في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية بدور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وسوار كويا

تقام مباراة الزمالك وسوار كويا بطل غينيا في التاسعة مساء غدا "الأحد" باستاد القاهرة ويديرها طاقم تحكيم من إثيوبيا بقيادة تيودروس ميتيكو حكم ساحة ويساعده كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد ومعهم هاليوسوس بيليتي حكما رابعا ويراقب المباراة المغربي جمال كاواشي ويراقب الحكام التنزاني ليزلي ليونارد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار كويا

من المؤكد أن يقوم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سيقوم بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لاراحة الأساسين للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وقد يدفع جوزيه جوميز ب8 لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة أمام الداخلية في الدوري وهم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء وياسر حمد في الدفاع والأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي في الوسط وسيف الجزيري في الهجوم..والتشكيل المتوقع يتكون من..

-حراسة المرمى: محمد عواد

-خط الدفاع: مصطفى الزناري – محمود علاء – ياسر حمد – عمر جابر

-خط الوسط: ترافيس موتيابا - محمد أشرف روقا - محمد شحاتة - أحمد حمدي

-خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار كويا الغيني

تقوم مجموعة قنوات بين سبورت نقل مباراة الزمالك وسوار كويا الغيني على الهواء مباشرة في وجود نخبة من أفضل المحللين في العالم العربي..كما تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة على التردد الأرضي.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة سوار الغينى

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وحسم تأهله مبكرا للدور ربع النهائي ومعه فريق أبوسليم الليبي الذي يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط بينما يتواجد سوار كويا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة لذلك مباراة اليوم تحصيل حاصل وإن كان ذلك لايمنع أن يسعى الزمالك للفوز للوصول للنقطة 16 وتحقيق أفضل نتيجة في دور المجموعات عبر تاريخ مشاركاته في بطولة الكونفيدرالية.

قد يهمك أيضا: