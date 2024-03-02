السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. مصدر داخل الأهلى يكشف موقف كهربا من مباراة الزمالك

كولرمع محمود كهربا
كولرمع محمود كهربا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، عن مرافقة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق لبعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار كولر مع كهربا  باستبعاده من 3 مباريات أمام شباب بلوزداد الجزائري وبلدية المحلة ويانج افريكانز التنزاني كان بهدف توجيه رسالة لجميع اللاعبين أن مصلحة الفريق فوق كل الاعتبارات.

وأضاف المصدر أن كهربا بذل المزيد من الجهد في التدريبات لتنفيذ شروط كولر من أجل استعادة مكانته في التشكيل الأساسي للفريق خصوصا، وأن ترتيبه حاليا الثالث بين مهاجمي الفريق بعد الفلسطيني وسام أبو علي والفرنسي أنتوني موديست.

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حدد موعد السفر إلي السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك الجمعة القادم وبات من المنتظر أن تطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء القادم استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

الأهلي يغلق الملف الأفريقي ويستعد لنهائي كأس مصر

وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت أمس على إستاد القاهرة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 46، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، ولم يعرف الفريق الهزيمة في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وبذلك يؤكد الأهلي تربعه على قمة المجموعة الرابعة، بعدما سبق وضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة من الجولة الماضية.

كولر ايقاف محمود كهربا الاهلى الزمالك يانج أفريكانز التنزاني

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