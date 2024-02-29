عودة كوكا واستمرار استبعاد كهربا.. "كولر" يعلن قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وشهدت القائمة، تواجد محمد عبد المنعم بعد مشاركته في مران اليوم بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته لخوض اللقاء.

كما شهدت القائمة عودة أحمد نبيل كوكا بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة، واستمرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد مجدي قفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست، وسام ابو علي.

الأسماء المستبعدة من قائمة اللقاء كالتالي:

محمد الشناوي، محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو، كريم نيدفيد.

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